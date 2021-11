Ačkoliv poté už sám na hřišti nebojoval, bez fotbalu být nemohl. Okamžitě se tak vrhl na trénování, ve kterém dosáhl celé řady úspěchů. Hned šestkrát postoupil do divize. Dvakrát s Horažďovicemi, jednou se Svéradicemi, Klatovy, jihočeským Pískem a plzeňskou Doubravkou, kde působil celkem třikrát.

Pravou láskou k fotbalu bychom jej mohli přirovnat k Pepíkovi Hnátkovi ze seriálu Okresní přebor. Byl to fotbalový tvrďák a fanatik. Jenže v osobním životě byl velice citlivým člověkem, který lpěl na rodině a užíval si přítomnosti vnoučat. „Měl jsem ho možnost poznat i jako člověka mimo fotbal. Když mě pozval na svojí chalupu do Defurových Lažan a přemlouval mě, ať mu dělám tréninky jako asistent,“ vzpomíná klatovský fotbalista Martin Janda.

Zdroj: Youtube

„Tam bylo vidět, jak moc miluje svoji rodinu a pejska. Měl tam svůj klid a jezdil tam strašně rád. Na fotbale na mě působil vždycky jako tvrďas, ale tady jsem poznal i jeho druhou, citlivější stránku,“ pokračuje s nostalgií.

Jakmile ale usedl do trenérského křesla, stal se z Krejčího fotbalem posedlý démon, jenž neodpouštěl sebemenší přešlap, který by mohl jeho týmu uškodit.

„Vzpomínám si na jednu historku ze Žichovic, kam si mě trenér Krejčí vzal na střídaný start. Byla to tehdy I. A třída, kouč oznámil sestavu a my se šli rozcvičit. Pak jsme šli do kabiny, do začátku zápasu zbývalo asi deset minut. Jenže tam trenér zjistil, že si jeden z kluků protáhl sobotní noc. Okamžitě ho nechal svléct, upravil zápis a na hřiště poslal náhradníka. Fotbal byl u něj vždy na prvním místě, netoleroval nic jiného než stoprocentní oddanost. Přes fotbal prostě nejel vlak,“ potvrdil Janda.

Trenér Karel Krejčí odešel do fotbalového nebe

Své vzpomínky na Karla Krejčího, který trénoval například také Blatnou, Koloveč či Horšovský Týn, přidal i současný kapitán SK Klatovy 1898 Milan Mészáros.

A ten nyní jen potvrdil to, co se o fotbalovém gurmánovi veřejně vědělo. „Měl přirozenou autoritu. Nikdo si pod ním nedovolil nic vypustit. Když ho nějaký hráč naštval, byl schopný ho vystřídat třeba už v 10. minutě. Když zařval, raději jsme v šatně ani nedýchali, ale vždycky byl takový jen pro to, aby byl tým úspěšný,“ poznamenal zkušený stoper současných Klatov.

Tréninky? Stará škola

Ačkoliv jako aktivní hráč téměř celý život trápil beky soupeřů, v trenérském světě si zakládal na pevné obraně. „Po jeho příchodu jsme dostávali hrozně málo gólů a často vyhrávali 1:0. Uměl tým vždycky na každý zápas dobře namotivovat a všichni na hřišti nechali všechno,“ kvitoval Milan Mészáros.

Na trénincích působil jako stará škola. Moderní prvky, složitá cvičení? Kdepak… „Tréninky měl jednoduché a několikrát se stalo, že na nás zakřičel, ať dotrénujeme sami, že už jede domů. Bylo to pro nás někdy úsměvné, ale měli jsme výsledky. Moc rád na něj vzpomínám a jsem opravdu vděčný, že jsem si pod jeho vedením mohl zahrát,“ dodává Mészáros.

Trenér Karel Krejčí dokráčel k šedesátce

V podobném duchu pak hovořil ještě i Martin Janda. „Neměl sice moderní tréninky, ale během několika dnů si nás dokázal získat na svou stranu. A to především pro jeho lásku k fotbalu. Bylo vidět, že mu nejde o nic jiného než o to, aby o víkendu udělal dobrý výsledek, a to dokázal přenést na celý tým,“ přemýšlí nahlas Martin Janda, jenž zavzpomínal i na osobitý Krejčího humor.

„Měl klasický suchý humor, kterému jsme se vždycky museli smát. Legendární pak byla jeho verze písničky Piccolo Amore, kterou předvedl na jedné z dokopných a myslím, že nikdo z tehdejší bandy na to nikdy nezapomene. Jsem rád, že svůj poslední zápas v životě vedl právě Klatovy a my mu udělali radost výhrou. Moc mi tady chybí,“ uzavřel Janda.

Na konci podzimní části FORTUNA divize A sezony 2016/2017 na poslední dva zápasy převzal tým Klatov po odvolaném Martinu Lepeškovi. Nejprve s týmem uhrál cenné dva body na půdě Aritmy Praha, aby v derniéře první poloviny sezony porazil Dobříš 2:1. Na jaře se zase zpátky vrátil do role sportovního manažera pošumavského klubu.

Trápily ho ale zdravotní problémy, kterým sedm měsíců od posledního odkoučovaného zápasu podlehl. Karel Krejčí naposledy vydechl ve čtvrtek 15. června roku 2017, necelé čtyři měsíce po svých narozeninách. Ačkoliv už není mezi námi a nejpopulárnější sport světa sleduje jen z nebeské lóže, v srdcích regionální fotbalové rodiny zůstane navždy.

Ke Karlu Krejčímu se váže také jedna rarita. Jako trenér totiž vedl v jedné soutěži zároveň dva celky. V době, kdy trénoval v divizi Horažďovice, se do problémů dostala jeho oblíbená Doubravka, a když byl klubem požádán o výpomoc, neodmítl, a deset kol tak koučoval obě mužstva.