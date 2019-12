Štěstí v podobě celkového prvního místa se na něj usmálo už dvakrát. Poprvé zhruba před čtyřmi lety, podruhé letos na podzim. Tipování výsledků zápasů je podle Jana Šefla dílem náhody a dílem štěstí. „Na jednu stranu se mi povedlo vyhrát jedno z kol. Na druhou stranu úplně poslední kolo jsem dokonale pokazil,“ hodnotí vítěz, který kromě individuálních hráčů tipuje spolu s kamarády ještě za tým Rychta. I když jeho tým skončil v soutěži družstev druhý, jeho členové nezoufají – Jan Šefl slíbil, že se o vítěznou cenu, kterou je sud s 30 litry piva, s nimi rozdělí.

Dlouholetým hráčem Tip ligy Klatovského deníku je i Kamil Rendl z Nemilkova, který skončil v celkovém pořadí druhý. „S umístěním jsem spokojený, i když poslední kolo mi dalo pořádně zabrat. Ani jsem nedoufal, že bych se mohl udržet v celkovém pořadí nahoře,“ hodnotí průběh soutěže Kamil Rendl. O využití ceny za druhé místo – voucher v hodnotě 500 Kč na předplatné – se poradí s manželkou a s největší pravděpodobností si objednají některý z časopisů.

Pravidelným soutěžícím a také několikanásobným vítězem „klatovské“ Tip ligy je Josef Křivánek mladší z Klatov. Výhru (sud s 30 litry piva) přišel vyzvednout jako zástupce vítězného týmu Pivaři. „Je to moje šestá výhra. Někdy vyhraju v jednotlivcích, někdy za tým,“ líčí.

Křivánek tipuje již několik let, v týmu je společně se sestrou a tátou. „Samozřejmě, že se i pohádáme kvůli výsledkům, to když nám tip nevyjde. Ale pořád je to hra,“ směje se fotbalista z Mochtína. A právě jeho domovský tým mu v soutěži pořádně zkomplikoval situaci. „Hraju za Mochtín, ale skoro nikdy jsem nedokázal správně tipnout naše zápasy. Skóre v soutěži týmů tak bylo napjaté až do posledního kola, které rozhodlo o našem celkovém prvenství,“ dodává.

Poslední cena v redakci Klatovského deníku čeká na třetího nejúspěšnějšího tipujícího mezi jednotlivci. A sice ženu – Moniku Slavíkovou z Dobrotice.

Podzimní Tip liga Klatovského deníku

Jednotlivci: 1. Jan Šefl (Klatovy, 134 bodů), 2. Kamil Rendl (Nemilkov, 131 bodů), 3. Monika Slavíková (Dobrotice, 131 bodů), 4. Michaela Krönhoferová (Klatovy, 131 bodů), 5. Petr Sládek (Klatovy, 127 bodů), 6. Helena Malá (Nýrsko, 125 bodů), Jozef Praščák (Horažďovice, 125 bodů), 8. Tomáš Janda (Klatovy, 122 bodů), Karel Slavík (Dobrotice, 122 bodů), Josef Křivánek mladší (Klatovy, 122 bodů). Družstva: 1. Pivaři (360 bodů), 2. Rychta (357 bodů), 3. Indiáni (348 bodů), 4. Jandíci (328 bodů), 5. Blonďáci (310 bodů), 6. Myslíváci (308 bodů), 7. Voráč Team (286 bodů), 8. Týnec Řepy (285 bodů). Pozn.: O pořadí na 2. až 4. místě mezi jednotlivci rozhodla až celková SUPERTREFA.