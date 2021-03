Amatérské soutěže fotbalistů mají zatím kvůli pandemii koronaviru nucenou pauzu. V Deníku však tento fotbal, který se hraje především pro fanoušky, radost a žízeň, neopouštíme. Naopak. Novinkou je unikátní anketa o NEJ fotbalový (amatérský) klub našeho kraje.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Milan Kilián

V základní části jste až do pátku hlasovali o NEJ fotbalový klub z Klatovska a dva nejlepší týmy postoupily do finále, v němž si to od pondělního dne již rozdávají s dvanáctkou soupeřů z ostatních okresů o pomyslný titul krajského krále amatérského fotbalu.