Úvodní utkání zimní přípravy sice fotbalisté divizních Klatov prohráli na umělé trávě se třetiligovým Robstavem 1:4, ale podali solidní výkon. Dařilo se i jednadvacetiletému Luboši Královi, který je ve městě pod Černou věží na zkoušce ze Sušice. Talentovaný fotbalista, který kromě Sušice působil ještě v Horažďovicích, vstřelil jedinou branku Klatov.

Jednadvacetiletý fotbalista Luboš Král | Foto: archiv Luboše Krále

„Vstřelený gól mi udělal velkou radost. Vůbec jsem nečekal, že by se mi mohlo podařit skórovat. Je to pro mě krásný zážitek, výborná zkušenost a dobrá příležitost, za kterou jsem vděčný," vyznal se mladý fotbalista v malém rozhovoru pro klubový web a sociální sítě. „V Klatovech se cítím opravdu dobře, byť sobotní zápas mi potvrdil, že ještě musím na spoustě věcech zapracovat a zvyknout si na vyšší tempo a kvalitu hry," doplnil.

Klatovy na úvod přípravy podlehly Robstavu, jediný gól vstřelil mladík ze Sušice

Luboš Král začínal s fotbalem v Horažďovicích, ale v létě roku 2022 využil volného přestupního období a vydal se do Sušice. „Do Sušice jsem se rozhodl přestoupit po dlouhém a těžkém rozhodování. Přestup pro mě nebyl jednoduchý. V Horažďovicích jsme měli výbornou partu, kterou jsem nechtěl opustit. Ještě nedávno jsem si myslel, že nemám žádný důvod z Horažďovic odcházet, jenomže některé okolnosti mě donutily o tom přece jen přemýšlet. No a v tu chvíli se mi ozvala Sušice, a jelikož jsem v dorostu hrál za tým složený z Horažďovic a právě Sušice, spoustu lidí jsem tady už znal a především se mi líbilo fungování klubu, rozhodl jsem se přestoupit právě sem," říkal Luboš Král v tehdejším rozhovoru pro Klatovský deník. V dresu TJ Sušice mimochodem v prvním soutěžním utkání zaznamenal hattrick. „Musím říct, že dát hattrick při soutěžním debutu za sušické áčko, to byl jeden z nejkrásnějších fotbalových momentů, jaký jsem za svou kariéru doposud zažil," svěřil se fotbalista.

Teď ovšem borec, který na podzim v sušických barvách v I. A třídě vstřelil pět branek (odehrál dvanáct zápasů), přijal novou výzvu a pokusí se prorazit v Klatovech. A nutno poznamenat, že na nové cestě začal velice dobře.

Divizní Klatovy startují přípravu, do týmu přichází zvučné jméno z ČFL