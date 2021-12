Dárky přidají v příštím týdnu rovněž hráči a trenéři FC Viktoria Plzeň. „Přidejte se k nám, společně uděláme radost těm, kteří si to zaslouží,“ vzkázal prostřednictvím klubového webu kapitán Lukáš Hejda.

Tradiční viktoriánské Vánoce se blíží! ? Už od soboty 11. prosince bude přímo u Doosan Areny nachystán vánoční stromeček pro dárky ? Letos můžeme společně navíc potěšit i všechny zaměstnance nemocnice, kteří budou na Vánoce v práci ?‍⚕️?‍⚕️ #fcvp



ČLÁNEK ➡️ https://t.co/iESrc9eZKF pic.twitter.com/sckTvuyRPM — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) December 9, 2021

„Této iniciativy, která se stala již tradicí, si velmi vážíme. Každý rok nám viktoriáni přivážejí stovky dárků, které dělají pacientům radost. A jsme velmi rádi, že se o těchto Vánocích myslí i na všechny zdravotníky a personál, který si to bezesporu zaslouží. Předem celému klubu i všem jeho fanouškům děkuji,“ dodal Václav Šimánek, ředitel FN Plzeň.

PODÍVEJTE SE: Vánoční rozlučka Viktorie

U stromečku, který bude připravený od sobotního poledne do pátku 17. prosince poblíž Viktoria shopu mohou fanoušci jednoduše přinést dárky, a navíc připravit pro zdravotníky i vánoční přání, které vhodí do speciálního boxu. I tato přání odvezou zástupci klubu přímo do nemocnice.

Zdroj: FCVP

„Vhodnými dárky pro děti jsou deskové hry, knihy, stavebnice, pastelky a omalovánky. Naše zdravotníky potěší, pokud pod stromečkem na Viktorce najdou bílé ponožky různých velikostí, sprchové gely a v poslední době jsou hodně populární termolahve na pití či termohrnky,“ říká mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová.

Druhou organizací, které viktoriáni před Vánoci dělají radost, je plzeňská ZOO a její zvířátka. Žádaná opět budou jablka, mrkev, kořenová zelenina, kaštany, žaludy, ořechy, popřípadě tropické ovoce. „Každá taková pomoc je pro nás v dnešní době důležitá a jsme strašně rádi, že Viktorka nám tímto způsobem pomáhá již řadu let a ani v této době od krásného zvyku neustoupila,“ dodal mluvčí ZOO Martin Vobruba.

Dotlačil jsem to tam břichem, usmíval se Havel po gólu na Slovácku