„Byla to taková náhodní situace, ale dobře jsme to vykombinovali. Syky to na mě sklepnul, já jsem si to dobře přebral a vystřelil jsem na zadní tyč. Hezky to tam zapadlo, jsem šťastný,“ usmíval se pak v televizním rozhovoru šťastný střelec Milan Havel.

„Něco podobného děláme na předzápasových trénincích,“ doplnil obránce Viktorie s tím, že to jim ale sklepávají míče asistenti Pavel Horváth s Markem Bakošem.

Viktoriáni měli velkou šanci hned po pěti minutách, kdy vyhrál u půlící čáry Šulc, jenž nastoupil při absenci kanonýra Beauguela překvapivě na hrotu útoku, hlavičkový souboj se domácím Ševićem. Jenže Sýkora stíhaný Qosem po brejku gólmana Ciupu nepropálil.

Hosté měli až drtivou převahu, držení míče přes 70 procent, ale další velká branková příležitost dlouho nepřicházela, s pokusem Čermáka zpoza vápna si gólman Karviné také poradil. A když už se zdálo, že půjdou oba celky do kabin za bezbrankového stavu, sklepl v šestnáctce Sýkora míč pro Havla, který nádhernou střelou do šibenice poslal viktoriány do vedení – 0:1.

Podzim máme skvěle rozjetý, byla by škoda si to v Karviné pokazit, říká Horváth

Ve druhém poločase se obraz hry změnil, šance už si vytvářeli i Karvinští. K prvnímu pořádnému zakončení se dostali po trestném kopu Qoseho, ale stoper Buchta a minutu poté zase pro změnu nepřesně hlavičkoval. Na druhé straně vytáhl gólman Ciupa další reflexivní zákrok při ráně kolumbijského záložníka Mosquery, který se vrátil do sestavy po trestu za čtyři žluté karty.

Pěknou akci domácích pak začal Bartošák, který poslal míč na hranici vápna, Papadopulos ještě pustil Qosemu a ten dělovkou vypálil jen těsně nad břevno. Střelu Kalvach pak vyrazil karvinský brankář, stejně jako si ten plzeňský poradil s pokusem střídajícího Durosimniho, a když Staněk lapil i následný pokus Svobody, bylo jasné, že si hosté odvezou tři body.

„Ono je to hlavně o koncovce, v níž se kvalitnější týmy lépe prosazují. My jsme měli v úvodu druhého poločasu tři dobré příležitosti, ale bohužel jsme to tam nedotlačili. Plzeň byla efektivnější, závěr už byl z naší strany spíš hektický. Soupeř potvrdil, že dobře brání, to jsme viděli na podzim několikrát. My naopak v poslední době nedáváme góly ze hry,“ říkal karvinský kouč Bohumil Pánik.

MFK Karviná – Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:1.

Branka: 45. Havel.

Rozhodčí: Klíma – Hájek, Hurych. Bez karet. Diváků: 912

Karviná: Ciupa – Křapka, Buchta, Šindelář, Šehić – Túlio – Mikuš (62. Sinjavskij), Qose, Nešický (78. Durosinmi), Bartošák (86. Svoboda) – Papadopulos

Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, Havel – Bucha (81. Janošek), Kalvach – Sýkora (88. Kaša), Čermák (58. Chorý), Mosquera – Šulc (81. Kayamba).