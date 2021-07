Zdravím čtenáře Deníku z Westendorfu.

Jelikož jsme měli den po zápase, byl trošku volnější. Ke snídani jsem si dal croissant s čokoládou a ovoce k tomu, pak jsme měli pozápasový trénink.

V rámci něj jsme se proběhli po areálu různými lesy, což bylo příjemné zpestření, protože prostředí je zde opravdu krásné.

Šimon Falta s Luďkem Pernicou po přípravném zápase s Domažlicemi ještě v Plzni.Zdroj: fcv

Před obědem jsem si krátce zavolal s rodinou, poté jsem šel k fyzioterapeutům se trošku dát do kupy, po zápase totiž člověk vždy cítí různé bolesti.

Odpoledne jsme se s Honzou Kopicem dívali na seriál Drive to Survive o formulích, pak následovala večeře a následně jsme měli na programu rozehrát turnaj ve hře FIFA ve dvojicích.

Celkem 16 hráčů, mně vylosovali do dvojice Filipa Kašu. Doma to ale moc nehraju, tak nevím, jak nám to půjde…

Před spaním jsem si ještě zavolal s manželkou a dětmi, abych je viděl a popřál jim dobrou noc.

Šimon Falta, fotbalista FC Viktoria Plzeň