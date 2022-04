„Bogy je bezvadný kluk. Trošku ho žene, že by se mohl stát nejlepším střelcem ligy. Dneska dal dvě branky, pracoval výborně pro tým, je s ním spokojenost,“ říkal v nedělním podvečeru plzeňský kouč Michal Bílek.

To ještě netušil, že i jeho góly posunou viktoriány do čela tabulky. Vedoucí Slavia totiž potom prohrálav Hradci Králové 3:4.

A před nedělním šlágrem, který má v pražském Edenu výkop v 19 hodin ztrácí na plzeňskou Viktorii dva body.

Ale zpátky k utkání se Slováckem. Už v páté minutě otevřel po trestném kopu Kalvacha hlavou skóre zápasu Beauguel. A když pak Cicilia z penalty vyrovnal, proměnil se snajpr Viktoriev asistenta, zpětnou přihrávkou našel před brankou soupeře Sýkoru a ten strhl ještě do poločasu vedení zpátky na plzeňskou stranu.

„Bogy to udělal skvěle, uvolnil se kolem dvou hráčů. Dal mi to parádně, půlka gólu je jeho, protože já to jen doklepl do branky,“ chválil spoluhráče autor druhé branky a připomněl, že podobně už skóroval Kopic ve středu v Mladé Boleslavi.

„Bylo to podobné, proto jsem tam teď šel rovnou,“ usmíval se záložník.

A Beauguel pak pečetil vítězství Viktorie čtvrt hodiny před koncem bezpečně proměněnou penaltou po faulu na kolegu z útoku Chorého.

Proti Slovácku se tak v této sezoně prosadil ve všech třech zápasech. „Na Beauguela se hraje těžko. Společně se Staňkem byl nejlepší hráč na hřišti,“ pochválil ho i kouč soupeře Martin Svědík.

I on má v týmu útočníka, který bojuje o korunu krále ligových střelců, Václav Jurečka má na kontě 14 gólů, ale v Plzni zahodil i sólo na brankáře Staňka.

„Vašek se pere o korunu střelců, ale měl by se rvát především na hřišti. Čekám od něj daleko víc, že bude pracovat pro tým,“ zlobil se Martin Svědík.

Pořadí kanonýrů

15 gólů - Jean-David Beauguel (Plzeň)

14 gólů - Ladislav Almási (Ostrava), Václav Jurečka (Slovácko)

13 gólů - Ondřej Lingr (Slavia Praha)

11 gólů - Tomáš Čvančara (Sparta)

10 gólů - Ivan Schranz (Slavia Praha), Ewerton (Mladá Boleslav)