Západočeši inkasovali dva góly z penalty. Druhý gól Plzně vstřelil střídající Ba Loua a na první branku přihrával Beauguelovi rovněž střídající Chorý. "Nula čtyři vypadalo hrůzostrašně, ale zaplať pánbůh jsme na konci vstřelili dvě branky a stále žije šance postoupit," uvedl trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek

Plzeňský lodivod nasadil do hry uzdraveného Buchu místo Mosquery. Jinak nechal sestavu stejnou, která začala ligový zápas na hřišti Bohemians. "Rozhodl jsem se pro Pavla, protože je pracovitý fotbalista. Věřil jsem, že s ním se do kombinace dostaneme lépe. Jeho výkon mě nezklamal. Mosquera neodehrál na Bohemce dobrý zápas, takže jsem využil uzdravení Pavla a nasadil jsem ho od začátku," vysvětlil kouč Plzně.

V úvodu zápasu Šulc nastřelil tyč Harrisonovy branky. TNS vstřelili gól z první šance. Po rohu Marriota se k odraženému balonu dostal Smith, který odcentroval a Hudson překonal Hrušku.

Po půlhodině hry Brabec zahrál rukou v pokutovém území a McManus prostřelil Hrušku doprostřed branky.

Do druhé půle už nenastoupil Káčer, kterého vystřídal Mosquera. Jenže góly stříleli domácí. Řezník ve vápně fauloval Smithe a McManus tentokrát střílel na pravou stranu mimo dosah plzeňského gólmana.

"Od lavičky jsem neviděl, co rozhodčí píská. Kluci říkali, že při první penaltě tam nebylo nic. Druhá penalta? Rozhodčí ji pískl, tak asi byla. Nemohu k tomu říct více a zhodnotím to, až ty situace uvidím na videu," tvrdil trenér Plzně Michal Bílek.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu McManus završil hattrick střelou k pravé tyči - 4:0.

V 80. minutě trenér Bílek stáhl obránce Hybše a na plac poslal útočníka Chorého, který minutu před vypršením 90. minuty přihrál na gól Beauguelovi - 4:1.

V páté minutě nastavení snížil na konečných 2:4 z pohledu Viktorie střídající Ba Loua.

Odveta je na programu ve čtvrtek 12. srpna od 19 hodin v Plzni.

"Dostali jsme góly ze situací, na něž jsme se upozorňovali, tedy standardky a ze soupeřova rychlého přechodu do protiútoku. Závěr zápasu nám ukázal, že se s TNS dá hrát a že je to soupeř, přes kterého bychom měli přejít, ale pouze tehdy, pokud se vyvarujeme chyb v defenzivě. Dneska obrana nebyla pevná. My víme, že jsme fotbalově lepší, ale to nerozhoduje. Musíme se vyvarovat chyb při standardních situacích nebo brejcích. Máme na čem pracovat, aby obrana byla pevnější," řekl Bílek.

Podle něj je varianta se dvěma útočníky možná hned od začátku v domácí odvetě. "Pokud chceme postoupit, musíme vyhrát a střílet branky. Když máme dva hroťáky na hřišti, vytváříme si nebezpečné situace díky jejich výšce i schopnosti zakončit," podotkl trenér Plzně.