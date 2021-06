„Po debatě sportovního vedení společně s trenéry jsme se rozhodli, že je kádr potřeba určitým způsobem oživit. Přesně to očekáváme od Jhona Mosquery, který je rychlostním typem hráče a svoji kvalitu prokázal třeba i v této ligové sezoně,“ uvedl k transferu generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Mosquera přichází jako volný hráč po konci smlouvy v Liberci a plzeňské Viktorii se upsal na dva roky.

„Vždycky bylo mým snem hrát ve velkém klubu a tím Viktorka bezesporu je. Tento krok je pro mě velmi důležitý a vážím si této možnosti,“ prohlásil po podpisu kontraktu Jhon Mosquera. „Těším se na každý zápas tady a mohu slíbit, že vždy budu chtít odevzdat absolutní maximum,“ doplnil 31letý fotbalista, jenž se bude hlásit trenérovi Michalu Bílkovi na startu letní přípravy.

⚠️ | Viktoria Plzeň představuje první posilu před sezonou 2021/2022, stává se jí kolumbijský levonohý křídelník @jhmosquera18 ze Slovanu Liberec ✍️ Bienvenido, Jhon! ??❤? #fcvp pic.twitter.com/10Uy7IJ37N — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 4, 2021

Mosquera byl v létě u demolice plzeňské Viktorie v Liberci (1:4), šlo o jeho první domácí zápas v dresu Slovanu a dal v něm dva góly. Na jaře v ligové odvetě (0:2) ve Štruncových sadech, ani pak v pohárovém čtvrtfinále (1:0), nenastoupil. V české lize nastupoval ještě za Bohemians 1905, celkem tady odehrál 94 utkání, ve kterých vstřelil 13 branek.

Celé jméno rodáka z kolumbijského Cali zní Jhon Edison Mosquera Rebolledo. S fotbalem začínal v akademii tamního Deportiva, ale ještě jako teenager se vydal do Evropy. První dospělé angažmá měl tak v nižší španělské lize v týmu CD Dénia. V této zemi působil od roku 2006 až do roku 2014, kdy jako hráč třetiligového Hérculesu zamířil na hostování do Bohemians Praha 1905.

Viktoria hlásí první posilu, přichází Kolumbijec MosqueraZdroj: FCVP

Na sezonu 2016/2017 se vrátil do Kolumbie, kde s Atléticem Nacional vyhrál Pohár osvoboditelů (Copa Libertadores). Mosquera pak pomohl týmu, ve kterém nakonec strávil dva roky, ke třetímu místu na mistrovství světa klubů. Poté působil ve svém mateřském Deportivu Cali.

V únoru 2020 se vrátil do Ďolíčku, kde zůstal do konce sezony a pak si vytrucoval odchod do Liberce, v jehož dresu prožil nejúspěšnější sezonu v české lize. V 29 zápasech vstřelil sedm gólů a přidal pět asistencí. Zahrál si také skupinu Evropské ligy s Gentem, CZ Bělehrad a Hoffenheimem. Další už přidá v modročerveném dresu plzeňské Viktorie.

Jhon Mosquera rozšíří řady zahraničních hráčů v plzeňské Viktorii. V týmu už teď jsou francouzský útočník Jean-David Beauguel a záložníci Joel Kayamba z Demokratické republiky Kongo či Adriel Ba Loua z Pobřeží slonoviny. Naopak smlouva v Plzni končí Ubonu Ekpaiovi, jenž hostoval v Českých Budějovicích. Odtud by se měl minimálně na přípravu vrátit Chorvat Marko Alvir.