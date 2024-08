Viktoria Plzeň B vstoupí do třetí ligy až ve druhém kole v pátek v 18 hodin zápasem na hřišti silné Hostouně.

Ve stejnou dobu hraje Jiskra Domažlice, která minulý týden doma porazila favorizované Táborsko 4:1, v Písku. „Písek hraje doma. V prvním kole prohrál, takže bude určitě dělat všechno pro to, aby vyhrál, což my také. I když jsme porazili silné Táborsko, tak budu kluky krotit, protože fotbal je krutý a každý zápas začíná za stavu 0:0. Nesmíme nic podcenit, chceme hrát týmově,“ řekl trenér Domažlic Pavel Vaigl.

Petřín Plzeň, nováček třetí ligy, překvapivě vyhrál nad Povltavskou FA 3:2. „Teď musíme ale zase přepnout do správného módu a předvést podobný výkon i doma proti Chomutovu,“ uvedl trenér Petřína Radek Vodrážka.

Premiéra na domácím hřišti čeká Petřín proti ambiciózním Severočechům v sobotu dopoledne.

Ve čtvrté lize jsou na programu dvě krajská derby. Béčko Petřína, které v prvním kole prohrálo v Českém Krumlově 0:3, hostí stoprocentní Přeštice. „My se musíme rychle oklepat a připravit na další zápas,“ pravil kouč Petřína B Jan Pleticha po prohraném duelu.

Utkání se hraje v pátek od 18 hodin.

Souběžně začne zápas na Doubravce, kam přijedou Rokycany. Tyto kluby se utkaly před dvěma týdny v předkole MOL Cupu. V Rokycanech vyhráli domácí 4:3.

Program zápasů

3. liga, 2. kolo: Písek – Domažlice, Hostouň – Viktoria Plzeň B (PÁ, 18.00), Petřín – Chomutov (SO, 10.15).

4. liga, 2. kolo: Petřín B – Přeštice, Doubravka – Rokycany (PÁ, 18.00), Domažlice B – Český Krumlov (NE, 10.30), Hluboká nad V. – Vejprnice (NE, 14.00).

5. liga, 2. kolo: Křimice – Nýrsko (SO, 10.15), Horšovský Týn – Kaznějov (SO, 14.00), Lhota – Radnice, Zruč – Rapid (SO, 18.00), Koloveč – Horní Bříza (NE, 16.00), Mýto – Nepomuk, Chlumčany – Tachov, Klatovy – Holýšov (NE, 18.00).

6. liga, 2. kolo: Luby – Kralovice, Žákava – Dobřany, Tlumačov – Stříbro (SO, 18.00), Malesice – Košutka, Kdyně – Horažďovice (NE, 14.00), Černice – Rokycany B (NE, 15.00), Chotěšov – Smíchov, Sušice – Měcholupy (NE, 17.00).