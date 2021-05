Někdejší plzeňský útočník Michael Krmenčík rozhodl sobotní finále řeckého poháru, i když na hřiště přišel až v 81. minutě.

V té chvíli hrál jeho PAOK Soluň s mistrovským Olympiakosem Pireus nerozhodně 1:1.Soluň poslal do vedení ve 36. minuty z penalty Vieirinha, v 50. minutě vyrovnával M’Vila. Jenže pak si český fotbalista v poslední minutě naběhl na Živkovičovu patičku za obranu a střelou na přední tyč s přehledem rozhodl o vítězství 2:1.

Reprezentační forvard vstřelil devátou branku v dresu PAOKu, v poháru se trefil pětkrát.

Krmenčík přestoupil loni v zimě z Plzně do belgických Brugg, které ho pak poslali do konce sezony na hostování do Soluně. Takže to pro něho mohl být v sobotu poslední zápas v řeckém klubu. V kuloárech se spekuluje o tom, že by se mohl vrátit do české ligy.

Zájem o jeho služby má údajně pražská Slavia, ale především pak Sparta, kterou trénuje Pavel Vrba, s nímž se Krmenčík velmi dobře zná z Plzně.

Zdroj: Youtube