Představitelé domácího oddílu v čele s předsedou klubu Jindřichem Sojkou se loučili s legendou klatovského fotbalu Václavem Kopřivou, který se po letech rozhodl odejít do fotbalového důchodu. Klub ikoně Klatov, která v září příštího roku oslaví 75. narozeniny, za mohutného aplausu zaplněných tribun poděkoval a obdaroval Václava Kopřivu dárky včetně plachty s jeho realistickým portrétem.

Držitel Ceny Dr. Václava Jíry z roku 2006 neskrýval dojetí a vzpomínal na časy strávené v pošumavském oddíle. „Třicet let jsem tady funkcionařil, z toho deset let jsem dělal také správce hřiště. Dalo by se tedy říct, že Klatovy jsou mojí srdeční záležitostí, mám tady k tomu vztah,“ vyznal se Kopřiva.

„Zažil jsem tady opravdu krásné chvíle. Pamatuji si postup do divize v roce 1999. Sice jsme za čtyři roky spadli, ale mám radost, jakým směrem nyní klub pokračuje. V posledních letech dostávají šanci mladí hráči a upřímně, bez toho, abychom vychovávali novou generaci, by to zkrátka nešlo,“ pokračoval.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

A proč se vlastně Václav Kopřiva rozhodl odejít do fotbalového důchodu? „Poslyšte, je mi už skoro 75 let a ne, že bych nechtěl pomoci, naopak, pomůžu velmi rád, ale už cítím, že fyzicky na to úplně nemám. Klubu jsem pomáhal dlouhá léta, za což bych chtěl poděkovat všem, co to tady dělají, ale nejvíce své manželce, která byla po celou tu dobu velmi tolerantní a vlastně každý den mě pouštěla na fotbal,“ vyprávěl s úsměvem. „To jí vděčím za všechno. Bez ní a rodiny by to prostě nešlo,“ dodal muž, jenž se narodil v rodině železničářů jako druhý ze tří sourozenců.