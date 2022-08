V Husových sadech se tak mohou 14. září těšit na tým Luboše Kozla s Theo Gebre Selassiem nebo Mickem Van Burenem v sestavě. „Pro nás je to pecka, fotbalový svátek. Samozřejmě nás čeká zápas s atraktivním soupeřem, jehož můžeme jedině překvapit. Ale moc si toho vážíme. Pro kluky je to odměna za to, jak předtím postoupili přes Komárov a hlavně Kladno. Doufám, že přijde hodně lidí a všichni si to užijeme," říkal po losu trenér Rokycan Milan Dejmek.