Pro „benfiku“ klatovského klubu se jednalo vůbec o první výhru mimo svůj fotbalový chrám v novém ročníku I. B třídy (skupiny B). „Zápas ve Štěnovicích se mi hodnotí jedině kladně, vyhráli jsme. Řekl bych, že jsme byli po celý zápas lepším týmem, ale v prvním poločase jsme naše útočné akce až zbytečně moc přehrávali,“ řekl Deníku klatovský fotbalista Adam Vacek.

„Ve druhé půli už to bylo o poznání lepší. Zlepšili jsme řešení těchto situací a soupeři během patnácti minut nasázeli pět branek. Zbytek utkání jsme si tak mohli užít v klidu s balonem na svých kopačkách,“ pokračoval v hodnocení střelec hattricku.

Mimochodem, tři góly za jeden zápas už Vacek letos v dresu klatovského béčka jednou dal. Bylo to na začátku září do sítě Bolešin (9:0).

Vacek fotbal snídá, obědvá i večeří a problémy mu nedělají ani dva zápasy během jednoho víkendu. V sobotu totiž běhal s „merunou“ ve Štěnovicích, v neděli pak nastoupil v zápase divize proti Soběslavi. Byť jen na pár minut jako střídající hráč.

„Myslím si, že po fyzické stránce jsem na tom celkem dobře, takže mi dva zápasy za víkend problémy opravdu nedělají. Navíc, fotbal mě opravdu moc baví, takže se na každý víkend, kdy můžu být s klukama na hřišti, těším,“ vysvětloval Adam Vacek, jenž tedy prožil výživný víkend. Dva zápasy, dvě výhry – to se hezky poslouchá.

„Určitě. Lepší situace v kabině být teď ani nemůže. Vyhrálo áčko i béčko. Po velmi zvláštním utkání v Berouně jsme proti Soběslavi potřebovali zabrat a získat tři body. V zápase jsme byli lepší, měli jsme více brankových příležitostí a díky perfektnímu týmovému výkonu jsme zaslouženě zvítězili,“ tvrdil fotbalista, jehož vzorem je současný trenér londýnské Chelsea Frank Lampard. „Když ještě hrával, moc se mi líbil jeho styl hry. A musím zmínit i Cristiana Ronalda, to je prostě bombarďák,“ culí se talentovaný plejer.

Z odpovědi na otázku, kterému týmu ve světě fotbalu fandí, by však drtivá většina Západočechů radost neměla. „Jednoznačně Spartě Praha! Jí totiž fandí celá naše rodina – děda, táta i brácha. V tomhle to máme doma celkem jednoduché,“ usmívá se sympatický chlapík.

Závěrem se Vacek vrátil ještě k situaci, která poměrně dost ovlivňuje letošní sezonu. Nařízení ministra zdravotnictví Romana Prymuly o počtu fanoušků na vesnických fotbalech nenechává klidného ani jeho.

„Asi většina fotbalistů mi potvrdí, že se fotbal lépe hraje před zaplněnými tribunami. A v Klatovech je na každém domácím zápase dobrá atmosféra. Doufám, že se situace uklidní a že se fotbal nezruší stejně jako na jaře. Tyto situace se však dají velmi těžko odhadovat. Zvlášť, když každý den vidíme, co všechno se dá v našem státě vymyslet,“ mračí se Adam Vacek. „Nezbývá nic jiného než doufat, že budeme i nadále moci dělat to, co nás moc baví,“ dodal.