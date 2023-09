/VIDEO/ Odchovanec pošumavského fotbalu Daniel Hais, který v mládežnických kategoriích působil v Lubech, ale zejména pak v Klatovech, si po svém nedávném přestupu z Českých Budějovicích do Hradce Králové připsal na svůj účet premiérový gól v dresu Votroků.

Daniel Hais vstřelil první gól v dresu Hradce Králové. | Video: FC Hradec Králové

Dvacetiletý urostlý útočník se prosadil ve středečním zápase 3. kola MOL Cupu na hřišti druholigové Jihlavy, kde Východočeši zvítězili těsně 1:0 a slaví postup do další fáze soutěže, odkud vede cesta až do pohárové Evropy.

„Od začátku jsem věřil, že tady zvítězíme. V první půli jsme hráli poctivě směrem dozadu, bylo to 0:0. A ve druhém poločase to přišlo,“ usmíval se v Daniel Hais v rozhovoru pro klubový web FC Hradec Králové.

A přišlo to právě díky trefě Daniela Haise, jenž splatil důvěru zkušeného trenéra Václava Kotala gólem v 72. minutě utkání, který se navíc ukázal být jako vítězný.

„Co budu muset za svůj první gól v Hradci zaplatit do kasy, to nevím, ale je to radost. Doufám, že to takhle půjde dál,“ přál si mimo jiné.

VIDEO: Rozhovor s Danielem Haisem po zápase v Jihlavě

Zdroj: FC Hradec Králové

