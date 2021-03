Tímto způsobem alespoň malou náplastí chceme zalepit hluboké díry, které nám po přerušení amatérských soutěží dělají vrásky a jizvy na srdci už dost dlouho.

O vaše hlasy (na webu) bude usilovat velmi kvalitně obsazená jedenáctka borců. Desítku z nich vybrali reportéři Deníku v Plzeňském kraji i s lehkou pomocí lokálních funkcionářů, trenérů nebo také hráčů. O jedenáctém jste pak rozhodovali v průběhu uplynulých dní vy – naši čtenáři.

A koho že jste nakonec vybrali? Tomáše Jůdu, fotbalistu TJ Žichovice, který získal nejvíce nominací. „Všem moc děkuji za nominaci. Je to pro mě milé překvapení. Obzvlášť v tak velké konkurenci výborných fotbalistů, které náš okres má,“ svěřil se třiatřicetiletý člen lídra krajské I. A třídy.

Borec s osmičkou na zádech ale není jediným hráčem žichovického týmu, který se do finálové ankety dokázal probojovat. O prvenství a zajímavé ceny se budou ucházet také kapitán Ion Butnaru a ostrostřelec Karel Krejčí, syn trenéra reprezentační jednadvacítky, který momentálně se svými svěřenci bojuje na evropském šampionátu ve Slovinsku a Maďarsku.

Ion Butnaru.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Za nominaci do ankety jsem samozřejmě šťastný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na mém výběru do nejpopulárnější jedenáctky. Myslím si, že takové ankety jsou pro fotbal prospěšné, a v mých očích jsou motivací dělat fotbal nejenom na profesionální úrovni,“ řekl 28letý Ion Butnaru, který se narodil v Moldávii, ale v Čechách žije již šestnáct let.

Hned trojí zastoupení má v anketě také divizní SK Klatovy 1898. O kom konkrétně je řeč? O Milanu Mészárosovi, Františku Divišovi a talentovaném Adamu Aiznerovi. „Asi jako většina nominovaných jsem velmi překvapený a vážím si toho. A především bych chtěl tímto způsobem tak trochu poděkovat, že když nemůžeme hrát, alespoň se ve světě amatérského fotbalu stále něco děje,“ kvitoval kapitán Klatov Milan Mészáros.

Podobná slova volil i jeho parťák – kanonýr František Diviš. „Jsem překvapený, ale účast v anketě mě těší. Alespoň se něco děje. Když nám znovu přerušili soutěže, bylo mi to moc líto, protože jsem měl životní formu. Všem moc přeji, aby tuto dobu překonali, a až to všechno skončí, chtěli se ke sportu zase vrátit,“ doufá František Diviš.

František Diviš.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zbývajících pět hráčů už neobléká dres Žichovic ani Klatov. Své zastoupení v anketě budou mít týmy Sušice, Mochtína, Nýrska, Svatoboru Hrádku a Startu Dešenice.

TJ Sokol Mochtín bude v soutěži o nejpopulárnějšího fotbalistu okresu reprezentovat hrající kouč Jiří Dolejš. „Já na tyhle ankety moc nejsem, ale určitě si vážím toho, že je moje jméno i ve fotbalovém prostředí vnímáno v pozitivním světle,“ pochvaluje si fotbalista, trenér a jinak všestranný sportovec.

„O tom, že jsem byl do ankety nominovaný, jsem se dozvěděl až v úterý tohoto týdne. Informaci jsem dostal od bývalého spoluhráče z divize a musím přiznat, že mě to překvapilo. Je fajn v téhle době vědět, že je moje jméno s fotbalem ještě spojováno, protože ta pauza už je vážně dlouhá,“ uvedl Miroslav Vrhel, forvard TJ Sušice.

Miroslav Vrhel.Zdroj: archiv hráče

Překvapený byl z nominace i kapitán FK Okula Nýrsko Tomáš György, i když svou účast v anketě okomentoval způsobem sobě vlastním. Soutěživě, ale v dobrém rozmaru.

„Nečekal jsem, že budu nominovaný. Přece jen, po okrese běhá tolik výborných borců,“ řekl György, jenž v minulosti oblékal dres Klatov, Domažlic nebo německého Bad Kötztingu.

„Doufám, že lidé budou hlasovat pro mě a ne třeba pro Messiho (Milan Mészáros – pozn. autora), protože ten má pak sklony se nosit vysoko a akorát by mu to zkazilo charakter. Naopak kdyby to vyhrál Ion Butnaru, tam by se nic nezměnilo. Ten je nahoře už od té doby, kdy jsem ho poznal,“ smál se György a na dálku špičkoval své soupeře a dobré kamarády.

Na závěr vám ještě dlužíme dvě zbývající jména, která se dostala do nejpopulárnější jedenáctky – snajpr Radek Kočí ze Svatoboru Hrádek a dešenický Michal Poupa.

Kdo se stane nejpopulárnějším fotbalistou Klatovska a vyhraje zajímavé ceny? Je to pouze na vás! Startujeme už v úterý v 00:00 na webu Klatovského deníku!