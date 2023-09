/ROZHOVOR/ Od 26. června do konce července hlasovali čtenáři webu Klatovského deníku v anketě o nejlepšího fotbalistu okresu Klatovy za soutěžní sezonu 2022/2023. Z šedesátky nominovaných borců měl největší podporu dvaadvacetiletý tahoun FK Okula Nýrsko Jakub Pavlík, který získal 4 888 hlasů. „Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych se vůbec do ankety dostal, natož ji vyhrál,“ pronesl.

Jakub Pavlík ve víkendovém zápase na Petříně. | Foto: Deník/Martin Mangl

A během sobotního utkání 7. kola krajského přeboru mezi domácí rezervou plzeňského Petřína a Nýrskem konečně předal redaktor Deníku vítězi ankety cenu – fotbalový pohár šitý přímo na míru vytáhlého univerzála modrobílé Okuly. „Trofej si vystavím doma na skříň,“ prozradil Jakub Pavlík.

Jakub Pavlík, nejlepší fotbalista Klatovska za sezonu 2022/2023.Zdroj: se svolením Jakuba Pavlíka

Jakube, vyhrál jste anketu čtenářů webových stránek Deníku o nejlepšího hráče Klatovska za minulou soutěžní sezonu. Věděl jste vůbec o této anketě?

Ano, věděl jsem, že jsem se do ankety dostal. Byla propagovaná i mým klubem FK Okula Nýrsko na sociální sítích. Navíc jsem nebyl jediným hráčem z týmu, který se do ankety dostal (druhým hráčem z Nýrska byl Imrich Varga – pozn. autora), takže se o tom v kabině docela mluvilo.

Co říkáte na to, že jste dokázal vyhrát? Čtenáři mohli hlasovat pro šedesátku nominovaných fotbalistů z celého okresu, takže konkurence nebyla malá…

Jsem rád, že pro mě lidé hlasovali. Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych se vůbec do ankety mohl dostat, natož ji vyhrát. Jsem trochu překvapen i ohledně počtu hlasů, bylo jich dost.

Bylo, celkem 4 888. Tušíte, kdo pro vás nejvíce klikal?

Vím, že se snažila hlasovat celá moje rodina, co nejvíc se dalo. Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem, co mi dali svůj hlas.

Zmínil jste, že se o anketě v kabině docela mluvilo. Prozradíte, co vám řekli spoluhráči, když hlasování na konci července skončilo a vy jste byl první?

Po konci hlasování mi spoluhráči poblahopřáli k výhře a samozřejmě mi to hned napsali do pokut (úsměv).

Kam si svoji trofej, kterou jste zaslouženě vyhrál, vystavíte?

Vystavím si jí doma na skříň vedle dalších trofejí, které jsem vyhrál již dříve v mládežnických kategoriích.

Fotbalista Jakub Pavlík.Zdroj: Jindřich Schovanec

Pojďme teď k čistě fotbalovým věcem. O víkendu jste remizovali na hřišti záložního týmu plzeňského Petřína 1:1. Jaký to byl zápas a berete bod?

Zápas pro nás začal velkým šokem, už od 8. minuty jsme prohrávali. Soupeř byl hodně na míči, my se snažili hlavně bránit a podnikat protiútoky do otevřené obrany. Nakonec jsme dokázali po standardní situaci ještě do poločasu srovnat. Ve druhé půli se střídaly šance na obou stranách, i když domácí jich měli více. Všechny jsme ovšem dokázali zastavit i díky skvělým zákrokům našeho gólmánka Matyho Kotlana. Myslím, že za bod z Petřína jsme rádi, jelikož nás teď čeká několik těžkých zápasů po sobě, a každý získaný bod z venku se počítá.

VIDEOZÁZNAM ze zápasu SK Petřín Plzeň B - FK Okula Nýrsko 1:1 → ZDE

Za sebou máte polovinu podzimní části, ve které jste prohráli pouze jednou, získali dvanáct bodů a nacházíte se s týmem na sedmém místě. Spokojenost?

Za mě osobně jsem se začátkem této sezony z naší strany spokojený. Přišly změny v týmu, nový hlavní trenér, odchody a příchody hráčů, zároveň se do týmu snažíme zabudovat dorostence, takže to odpovídá předvedeným výkonům. Ale doufám, že do dalších zápasů zvýšíme počet vstřelených branek. To je tak jedno z mála negativ, které bych měl, dáváme málo branek.

O víkendu doma přivítáte lídra z Rapidu. Jaké utkání očekáváte?

Rapid Plzeň v této sezoně předvádí skvělé výkony. Je tam hodně mladých kluků, kteří umí s míčem a jsou skvělí směrem do útoku. Čekám velmi soubojový zápas, ve kterém se ukáže, kdo má lepší kvalitu na míči, a kdo zvládá lépe přepínat z útoku do obrany. Cílem bude samozřejmě vyhrát a potěšit fanoušky u nás v Nýrsku třemi body.

Může se opakovat výsledek z letní přípravy, kdy jste Rapidu podlehli 2:6?

Doufám, že ne. V tomto zápase, který byla našim prvním v přípravě, jsme se snažili zjistit, kdo na jaké pozici může hrát, takže jsme prostřídali dvě jedenáctky, kde jsme zkoušeli hráče z béčka i dorostu. Rapid ale ukázal velkou sílu a z toho všeho pramenilo i závěrečné skóre.



