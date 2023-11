A hned od úvodního hvizdu to byli jeho svěřenci, kteří na soupeřově umělce diktovali tempo hry. „Do utkání jsme vstoupili dobře, od prvních minut jsme soupeře tlačili a převážně se hrálo na jeho půlce. Co mě ovšem trápí, tak to je naše koncovka. Opět jsme si vytvořili z dobrého pohybu na hřišti dost slibných situací, jenže zakončení postrádalo kvalitu," naříkal kouč Slavie.

III. třída: Róth řídil další výhru Železné Rudy, pohraniční tým přezimuje první

Přesto se jeho tým ještě do konce úvodního poločasu dostal do vedení - v poslední minutě unikl na pravé straně Kryštof Pitter a jako správný pistolník prostřelil domácího gólmana Michala Táboříka. „Jenomže do druhé půle jsme vkročili špatnou nohou a soupeř toho hned využil a srovnal skóre," poukázal Škrabal na vyrovnávací trefu, kterou Votice slavily bezprostředně po zahájení druhého dějství. Autorem tohoto zásahu byl Adam Svoboda.

1/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 2/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 3/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 4/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 5/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 6/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 7/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 8/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 9/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 10/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 11/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 12/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 13/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 14/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 15/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 16/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 17/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 18/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 19/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 20/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 21/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 22/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 23/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 24/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 25/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 26/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 27/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 28/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 29/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 30/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 31/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 32/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 33/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 34/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 35/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 36/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 37/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 38/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 39/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 40/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 41/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 42/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 43/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 44/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 45/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 46/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 47/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 48/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 49/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 50/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 51/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 52/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 53/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 54/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 55/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 56/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 57/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 58/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 59/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 60/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 61/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 62/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 63/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 64/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 65/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 66/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 67/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 68/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 69/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 70/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 71/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 72/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 73/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 74/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 75/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 76/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 77/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 78/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 79/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1. 80/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Dorost fotbalové Jesenice (červení) uspěl ve Voticích 2:1.

Podle trenéra Škrabala další průběh zápasu připomínal jednu z atrakcí na pouťovém veselí. „Bylo to jako na houpačce, hrálo se nahoru a dolů. Soupeř byl po vyrovnávacím gólu na koni a občas to před naší bránou hořelo," připustil čtyřiačtyřicetiletý lodivod dorostenců. Pak ale přišla 57. minuta, skvělá práce kapitána Martina Raka a finále v podání Ondřeje Šeráka, který tak trochu slíznul smetanu. „Z postu stopera to vzal Martin Rak na sebe, utekl po pravé straně, na úrovni šestnáctky soupeřovy brány předložil přesnou přihrávkou míč pod sebe Ondrovi Šerákovi, který svoji slabší nohou zakončil tak, že míč skončil v síti," ilustroval Roman Škrabal druhý zásah jeho svěřenců.

Okresní přebor: Šlágr mezi béčkem Startu a Malým Borem skončil dělbou bodů

A jak se později ukázalo, trefa borce s číslem pět na zádech byla vítězná. „Následně už na hřišti převládala nervozita a emoce, které se přenášely i mezi fanoušky domácího týmu," doplnil kouč slávistů, kteří si kolo před koncem první poloviny sezony drží druhé místo o bod před TJ Kunice. A pokud Jesenice zvládne za tři body i derniéru proti týmu Sedlec-Prčice a Jesenice, na stříbrném flíčku se také uvelebí k dlouhému zimnímu spánku. A to by bylo vskutku fajn.

SK Votice U19 - SK Slavia Jesenice U19 1:2