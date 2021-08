Na domažlickou Střelnici přijel uprostřed týdne přední tým FNL - FC Sellier & Bellot Vlašim, který je od léta farmou mistrovské Slavie Praha. Hlavním trenérem mužstva je Martin Hyský, známý televizní spolukomentátor a předtím kouč slávistické juniorky.

„Vzal si tam s sebou asi dvanáct kluků, připravuje je na dospělý fotbal. Jsou to mladí hráči, běhaví, budou chtít držet balon, aktivně presují,“ prohlásil před zápasem trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Trenér Pavel Vaigl.Zdroj: Jiří Pojar

A kvality druholigového celku se na Chodsku potvrdily do posledního puntíku. Vlašim zvítězila vysoko 7:1 a domažlickému mančaftu, který před středeční konfrontací neznal nic jiného než samé výhry, vystavila v poháru krutou stopku.

„Byl jsem po zápase v šatně, všichni jsou obrovsky zklamaní. Kluci sedí v kabině, rozebírají to, ale my teď musíme dát hlavy nahoru a soustředit se na soutěž,“ říkal Vaigl pro klubový YouTube kanál v pozápasovém rozhovoru s PR manažerem klubu Jiřím Pojarem.

Už po osmnácti minutách hosté na západě Čech vedli 2:0. To byl rychlý úvod favorita. „Sice jsme chytli začátek zápasu, ale dostali jsme gól, a pak po chybě Davida Limberského druhý. Myslím si, že pak už jsme odešli především v hlavách a soupeř nám nastřílel sedm branek,“ tvrdil domažlický kouč, ale záhy hned podpořil ikonu fotbalové Viktorie.

„Musím se Davida zastat. Chyba se někdy stane každému. Doufám, že si ji vybral, v sobotu bude nachystaný a my všichni to budeme moct vrátit divákům, kterým se chceme za výsledek omluvit, i když víme, že se to ve fotbale občas přihodí,“ připomněl Pavel Vaigl předchozí pohárové vítězství jeho mančaftu na půdě kladenského Sportovního klubu (7:0).

Domažlice (v bílém) v poháru skončily. Dál jde Vlašim.Zdroj: Jiří Pojar

Zároveň se za nic neschovával a vysokou porážku bral především na sebe. „Zodpovědnost jde hlavně za mnou, protože já jsem pošetřil některé hráče. Máme několik zraněných, rozpadla se nám obrana, ale na to se samozřejmě vůbec nechceme vymlouvat,“ procedil.

Více než porážka a pohárový konec jej však mrzelo vyloučení kapitána Petra Mužíka z první minuty nastaveného času.

„Jsem smutný, že Petr obdržel červenou kartu (po druhé žluté). Myslím si, že v 90. minutě ho rozhodčí neměl takhle trestat. Už předtím tam byly dva fauly na nás a těsně před zákrokem Petra další faul na Kubu Teršla. Pro Petra to pochopitelně není omluva, měl se udržet, ale jako trenér jej trošku i chápu. On je takový, že nechce prohrávat,“ vysvětlil Pavel Vaigl.

Domažlice (v bílém) v poháru skončily. Zdroj: Jiří Pojar

„Uvidíme, jaký dostane trest. Kdyby nám měl chybět, byla by to velká ztráta. Petr má fazónu, střílí branky. Když tak si ale budeme muset poradit bez něj,“ dodal smutně zkušený lodivod.

Šanci na reparát má jeho družstvo už v sobotu od 17 hodin doma proti Admiře Praha. Jiskra bude v pátém třetiligovém zápase sezony hájit stoprocentní bilanci a vedoucí pozici v tabulce.