„Bohužel mě to po kauzách s desinfekcí a dalších, co nyní pomalu vyplouvají na povrch, vůbec nepřekvapuje. Je to ostuda českého fotbalu a pevně věřím, že se to s nástupem nového vedení FAČRu zlepší,“ řekl Deníku Milan Mészáros, kapitán divizního SK Klatovy 1898.

Souhlasil s ním třeba i šéftrenér SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka, který je už dlouho proti poměrům, které na českém fotbalovém trávníčku panovaly. „Já už se ničemu nedivím. Je to takové postupné dávkování šíleností, které se tady děly,“ má jasno.

Radek Vodrážka.Zdroj: Deník/Martin Mangl„Navíc si myslím, že spoustu věcí se teprve ještě dozvíme. Byla to všude taková chobotnice. Lidi, kteří v ní byli, byli zvyklí takhle žít a bylo to pro ně úplně normální. A v podstatě se teď diví, že se my ostatní divíme, že takhle by to nemělo být,“ pokračoval plzeňský lodivod.

Pelta utratil přes 90 tisíc za výlet na Ligu mistrů do Mnichova, na další dokonce téměř 120 tisíc. 100 tisíc za let z Prahy do Brna na „prý“ neodkladnou schůzku. Cest, o kterých fotbalový šéf rozhodoval sám, bylo celkem třicet čtyři, sama asociace jich platila čtyřiadvacet. Deset spadlo na účet marketingové společnosti STES, dceřinné firmy asociace. Mnohdy navíc necestoval sám.

„Pokud je to pravda, tak je to neskutečně nefér vůči celé členské základně. Netušil jsem to, ale od nás zezdola se využití členských příspěvků a účelné čerpání peněz FAČR nedá nijak kontrolovat,“ odpověděl na dotaz Deníku místopředseda tachovského OFS Václav Přibyl.

„Jestli tedy pan předseda Pelta létal po světě za peníze svazu a zvlášť za členské příspěvky, tak to za sebe odsuzuji a je to, jak to říci slušně, dobytčárna na úkor zvláště fotbalu na nižších úrovních,“ dodal rozčíleně.

V podobném duchu mluvil i jeho kolega z domažlického okresu Milan Polák, jenž je zároveň sekretářem Startu Tlumačov. „Pokud tomu tak skutečně bylo, tak je to samozřejmě velmi špatně,“ říkal.

„No, pěkný. Co k tomu říct. Není to správné,“ komentoval situaci i bývalý gólman Štěnovic a v současnosti strážce svatyně plzeňského Unionu v městském přeboru.

Všichni oslovení se shodli, že se jedná ze strany bývalého předsedy Miroslava Pelty o další velký funkcionářský přešlap. „Pan Pelta přestřelil, to je svévole největšího kalibru, žádná morálka. Na FAČRu se musely dít hrozné věci,“ reagoval Lukáš Mareška, kapitán a předseda výboru SK Slovan Plzeň 1910.

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta.Zdroj: ČTK

„Slyším to poprvé, ale nedivím se ničemu. Je to hrůzostrašná záležitost, protože v klubech nejsou věci pro děti, pro nikoho a pan Pelta se chová takovým způsobem. Na to už nejde říct vůbec nic,“ krčil rameny Radek Papež, trenér TJ Sokol Město Touškov. „Podle mě na FAČRu vládla atmosféra strachu, takže se lidi báli promluvit,“ doplnil záhy.

Samotnou kapitolou je také fakt, že si Pelta tyto věci schvaloval sám. Chyběla také větší kontrola. „Kontrola tam určitě chyběla, ale kdyby tam byla, nemohli by pánové z vedení mít taková privilegia a možnosti, jak si ulít do kapsy. Moc dobře věděli, proč tam žádná kontrola není,“ nebral si servítky klatovský Milan Mészáros.

Poslední období ve fotbale je známo i jako období „dárků“, funkcionáři ze Strahova rádi obdarovávali některé funkcionáře či zástupce klubů. „Přímo takovou zkušenost nemám. O nikom, kdo by jel třeba zadarmo na zápas reprezentace nevím, ale vůbec se nedivím, že se toto dělo. Kdyby se hledala řešení, jak v momentální situaci co nejdříve dostat děti a amatérské týmy na hřiště, určitě by to bylo pro všechny lepší, než obdarovávat některé funkcionáře,“ dodal zkušený fotbalista Mészáros.

Sám Pelta však vidí své jednání jinak. Hájí se. „Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Buď že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou z firem, které už ty finance dodávaly. Bral jsem i lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, a přemlouvali je, aby se začalo (jednat) o pořádném stadionu,“ vysvětlil webu irozhlas.cz. „Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi,“ ohradil se bývalý fotbalový boss.