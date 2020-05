Nejzajímavější zápas předčasné ukončené sezony I. A třídy? Asi bychom těžko hledali jiný než ten, který se odehrál 9. listopadu loňského roku na hřišti Hrádku u Sušice. V rámci 14. kola soutěže přijela na půdu nováčka soutěže TJ Sušice. A bitvu rivalů sledovala rekordní návštěva. Podle oficiálního zápisu si řežbu nesmiřitelných soupeřů nenechalo ujít 450 diváků, kteří fandili z plných plic. Pochopitelně nechyběla ani pyrotechnika. Na poměry druhé nejvyšší krajské soutěže něco nevídaného. Z vítězství 2:1 se nakonec radoval domácí Hrádek, který uspěl i díky diskutabilní penaltě.

„V prvním poločase jsme byli lepší, ale po dvacáté minutě jsme si nevytvořili moc nebezpečných příležitostí. Ve druhém dějství se hra vyrovnala, šance byly na obou stranách a týmy drželi brankáři. Musím pochválit soupeře, který odehrál výborný zápas. Utkání mělo náboj a jistě se necelé pětistovce diváků muselo líbit,“ uvedl tehdy trenér vítězného Hrádku Jiří Brabec.

Jak už bylo naznačeno, vlnu emocí rozpoutala situace ze 76. minuty, ve které domácí borci vstřelili ze sporně nařízeného pokutového kopu vítězný gól. Hrádecký snajpr Radek Kočí nejprve trefil tyč, pak na brankové čáře vykopával míč sušický Skrbek, který o pár vteřin později uspěl znovu. Tentokrát hlavičkou poslal míč definitivně do bezpečí.

Jenže podle dvaašedesátiletého pomezního arbitra Václava Dudy, který byl celé situaci vzdálen asi na třicet metrů, nešlo o vyhlavičkování, ale o nedovolenou hru rukou. Zřejmě takovou, se kterou se kdysi „proslavil“ uruguayský kanonýr Luis Suárez ve vyřazovací části MS 2010 proti Ghaně. Téměř nikdo nechápal, nikdo nevěděl, co se děje. „To ruka nebyla v žádném případě,“ citoval Tomáše Skálu, hráče domácího Hrádku, sušický klub na svých facebookových stránkách.

Na každý pád, rozhodnutí sudích už se nezměnilo. Domácí pokutový kop proměnili a hosté navíc vypjatý zápas dohrávali v deseti. Skrbek totiž za svůj volejbalový počin, který na hřišti pravděpodobně viděl pouze jediný muž, dostal červenou kartu a musel do sprch.

4. místo: SK Klatovy 1898 – České Budějovice B 3:1 (FORTUNA divize A)

Hned v úvodním kole divizní skupiny A hostili fotbalisté Klatov rezervou ligových Českých Budějovic. Byť Jihočeši patřili ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži k tomu nejlepšímu, na úvodní klání sezony se dobře nepřipravili. Naopak domácí Klatovy vedené trenérem Michalem Hoffmannem ano. V našem žebříčku se tento zápas umístil na „bramborové pozici“. O branky pošumavského družstva se postarali Diviš, Nekola a stoper Janda. „Určitě jsme velmi spokojení. Kluci zápas odmakali, na hřišti nechali vše. Na tomhle výkonu můžeme stavět,“ říkal po zápase trenér klatovských „kopáčů“. A dalo by se říct, že stavěli. Byť většinou jen před vlastními fanoušky.

3. místo: Žichovice – Starý Plzenec 3:1 (I. A třída)

Na bronzové příčce našeho žebříčku nejlepších patnácti zápasů letošní sezony se umístila bitva mezi Žichovicemi a Starým Plzencem. Utkání se odehrálo na začátku března tohoto roku na Klatovsku v rámci jediného jarního kola I. A třídy. Lídr soutěže zdolal poslední tým tabulky 3:1 i díky premiérové trefě Pavla Horvátha, který se nádherně a způsobem sobě vlastním trefil levačkou z přímého kopu. „Je vidět, že to Pavel v noze pořád má,“ chválil svého skoro stejně starého svěřence trenér TJ Žichovice Michal Čadek.

2. místo: Katovice – SK Klatovy 1898 1:1 (FORTUNA divize A)

Druhé místo? Znovu divizní Klatovy a památné utkání 15. kola divize na půdě Katovic. Domácí jihočeský nováček vedl těsně před koncem 1:0, ale pak hosté kopali přímý kop, který Antonín Prančl naservíroval přesně na hlavu „riskujícího“ brankáře Rojíka, jenž krásný obloučkem vyrovnal. V penaltách navíc znovu zářil a vychytal Klatovanům druhý bonusový bod. To vše před téměř 500 diváky. „Můj gól? Byla to spíš náhoda,“ culil se skromně Rojík, jenž v zimní přestávce přestoupil do ambiciózních Přeštic.

Trefa gólmana, který jinak brankám zabraňuje, byla o to sladší, že Rojík zápas dohrával s krvavým šrámem a obvázanou hlavou. „Spadl jsem na patu Lukáše Bálka, měl jsem tržnou ránu u spánku. Obvázali mi to a já se rozhodl pokračovat dál ve hře. Přece jen, na střídačce jsme měli mladého gólmana z dorostu, tak jsem to dochytal. A dobře to dopadlo,“ popsal své zranění.

1.místo: Bolešiny – Chanovice 2:3 (I. B třída, skupina B)

Na prvním místě našeho žebříčku se umístilo klání mezi Bolešinami a Chanovicemi. Tedy okresní derby v béčkové skupině I. B třídy. A to hlavně z jediného důvodu. Díky úžasnému gestu fair-play bolešinského Jiřího Šmolce, který za nepříznivého stavu 2:3 odvolal v poslední minutě penaltu, kterou rozhodčí po faulu na jeho osobu chybně nařídil. „K svému rozhodnutí nemám moc co povědět. Všichni děláme nějaká rozhodnutí, tohle bylo mé. Jen bych se rád omluvil panu Fenclovi (rozhodčí duelu – pozn. autora), pokud jsem mu svým činem způsobil nějaké komplikace. Přeji si a hlavně jemu, aby rozhodčí s takovým citem pro hru nezůstal „jen“ u divizního pískání, budu mu držet palce. Jsem rád, když někdo takový jako on, přijede fouknout fotbal, který hrajeme zejména pro radost,“ uvedl skromně tehdy ještě šestadvacetiletý mladík.