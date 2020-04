Měl to být další z fenomenálních ročníků, díky němuž by na povrch vyplavaly nové naděje nejpopulárnějšího míčového sportu světa. Patrony akci letos byli dva šampioni z řad pražské Slavie – trenér Jindřich Trpišovský a obránce Vladimír Coufal.

Vyšší moc však o osudu sportovních akcí rozhodla jinak. Zdraví je rozhodně přednější. Je tedy jasné, že žáci ze Švihova ani Sušice si loňskou účast v krajském finále soutěže nezopakují. Konat se pochopitelně nebudou ani okrsková kola a kolo okresní, ve kterém vloni bojovali malí fotbalisté z osmi škol, a to v kategorie A (1. až 3. třída) i kategorii B (4. až 5. třída).

Talentovaní míčoví kouzelníci však úplně zoufat nemusí. Sice přišli o zábavné zápolení na zeleném pažitu, ale díky projektu Trénuj doma, který vznikl u stolů Fotbalové asociace České republiky, mohou své umění ukázat také "na domácí půdě".

„Nezapomínejte na míč. Nemusíte zrovna trénovat na velkém hřišti, i doma ve stísněnějších podmínkách to jde. Přihrávejte si o zeď, obehrávejte svého bráchu, sestru či tátu, střílejte jim góly na malé branky. Tím vším se zdokonalujete. Držím vám pěsti,“ vzkazuje žáčkům a žákyním přes portál fotbal.cz například bývalý kouč reprezentačního týmu do 21 let a patron 11. ročníku McDonald's Cupu Vítězslav Lavička.