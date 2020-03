Svěřenci trenéra Pavla Hrubce v domácím prostředí rozstříleli rezervu Rokycan 4:1 a v tabulce soutěže ztrácí na osmé místo jen tři body. „Soupeře jsme přehráli jednoduchostí, bojovností a touhou po vítězství. Značnou mírou se na bodech podílel především Martin Kramár, asi hráč zápasu. A když se k němu v útočné fázi přidal i Ondřej Míčka, nešlo tenhle tandem zastavit,“ chválil své spoluhráče Martin Kalný, fotbalista Sušice a asistent trenéra Hrubce.

Domácí dostal do vedení v 19. minutě Marek Budil. Jenže radost v Pošumaví netrvala dlouho, o minutu později vyrovnal Bouše. Naštěstí se záhy prosadil parádní individuální akcí již zmiňovaný Míčka a v domácích ochozech bylo opět veselo. Do konce poločasu ještě navýšil skóre důraznou ránou pod břevno kapitán Tomáš Klíma.

Ve druhém poločase se jako jediný prosadil minutu před koncem Martin Kramár, jenž pečetil výhru Sušice. „Celý tým táhl za jeden provaz a každý na tomto úspěchu nese velký podíl. Hráči do posledních sekund padali „na hubu“, což bylo přesně to, co nám přineslo úspěch. To byl přesně ten správný přístup, který by mohl vést k záchraně soutěže,“ doplnil hodnocení Martin Kalný.

V dalším kole čeká sušické fotbalisty daleká cesta na sever Plzeňska. V sobotu od 14.30 hodin totiž hrají na půdě kralovického Sokola, kde půjde znovu o hodně.

TJ Sušice – FC Rokycany B 4:1 (3:1)

Branky: 19. Budil, 21. Míčka, 45. Klíma, 89. Kramár – 20. Bouše. Rozhodčí: Fanfule. ŽK: 1:2. Diváci: 63. Hřiště: UMT Sušice.

Sestava Sušice: Míček – V. Klíma, Skrbek, Kodýdek, Marek, Kramár (90. Podlipský), Budil, T. Klíma, Krůs (85. Kolařík), Míčka, Vinický. Trenér: Pavel Hrubec. Asistent trenéra: Martin Kalný.

Ostatní výsledky 16. kola I. A třídy, včetně výsledků dalších okresních týmů v této soutěži najdete na straně 14. Na úvod zvítězily třeba Žichovice, týmy Hrádku a Mochtína vyšly bodově naprázdno.