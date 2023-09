V prvním poločase viděla osmdesátka diváků v ochozech zajímavou podívanou. Aktivnější byli domácí, ale do šancí se dostávali spíše sporadicky, protože jejich hře chyběla potřebná přesnost. Přesto se v 17. minutě Jesenice ujala vedení, a to díky trefě Michala Kul'hy, který ve velkém vápně sice nebyl v komfortní pozici, ale obloučkovou střelou zády k bráně překvapil hostujícího gólmana.

Zajímavost z utkání: věkový průměr základní jedenáctky béčka Slavia Jesenice proti Kazínu byl 23,54 let. Nebýt Jana Binky (44), jeho jmenovce Marečka (28) a Michala Kul'hy (34), nastoupila za domácí tým velmi mlaďounká osmička s věkovým průměrem 19,125 let. A to na střídačce byli další tři borci narození v letech 2006, respektive 2007.

Kazín na vedoucí branku Slavie odpověděl devět minut před přestávkou, když čtyřiačtyřicetiletého brankáře Jana Binku překonal o generaci mladší Pavel Besser. Kazínští mohli skórovat daleko dříve, ale oheň v pokutovém území uhasil právě zkušený Binka mezi třemi tyčemi domácího výběru.

III. třída okresu Praha-západ, skupina A: SK Slavia Jesenice B - SK Kazín B 3:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ve druhé půli slávisté odskočili v krátkém sledu na rozdíl dvou branek, a právě povedená pasáž mezi 53. a 59. minutou, v níž se trefili Kryštof Pitter s Janem Burešem, se ukázala být jako klíčovým faktorem v cestě za kýženými třemi body. Kazínští se sice v poslední půl hodince nevzdali, ale dokázali pouze snížit díky brance střídajícího Daniela Legy. Jesenice pak v koncovce vedení uhájila.

SK Slavia Jesenice B – SK Kazín B 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 17. Kul'ha, 53. Pitter, 59. Bureš – 36. P. Besser, 86. Lega. Rozhodčí: Sluka – Štěpánek (laik), Knytl (laik). ŽK: 0:0. Diváci: 80. SK Slavia Jesenice B: Binka – Skok (64. M. Neumann), Bureš, Mareček, J. Novotný (67. Skotnica), D. Novotný, A. Novák, Pitter, A. Neumann, Kul'ha (62. Kindl), Kabát. Trenér: Pavel Zdanovec. SK Kazín B: Strnad – Bezucha, Šimek, Havlík, L. Besser, Škorpík (53. Měchura), P. Besser (70. Kahoun), Nový (46. Lega), Knytl, R. Novák, Svoboda. Trenérka: Kateřina Kahounová.

Švihov přejel Blovice a je druhý. Ale nesmíme lítat v oblacích, varuje Popelka