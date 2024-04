„V první části jsme se chytili docela rychle vstřelenou brankou a skóre 1:0 jsme udrželi až do konce prvního poločasu. Ve druhé půli jsme neproměnili vyložené šance a soupeř na to reagoval dvěma rychlými góly. Jsem ovšem moc rád, že jsme se nevzdali, bojovali až do poslední minuty naplno, za což jsme byli odměněni vstřelením druhé a vyrovnávací branky,“ řekl kapitán Matouš Seibert, a také autor trefy, která týmu nakonec zajistila cenný bod.