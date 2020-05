Stalo se před 10 lety: Panenka bavil fanoušky, redaktor v roli kanonýra.

Ve městě karafiátů nastoupili taková esa jako třeba Karel Rada, Tibor Mičinec, František Veselý, Roman Vonášek, Martin Frýdek nebo Antonín Panenka, legendární „Bohemák“ a zakladatel slavného vršovického dloubáku, kterým se proslavil na šampionátu v roce 1976.

V zápase, ve kterém nešlo o vítězství, nýbrž jen o radost ze samotné hry, se představili také Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy i Milan Kilián, dlouholetý redaktor Deníku a specialista na zprávy z oboru kriminality.

Tenkrát jsme v Deníku napsali: Bývalé hvězdy české kopané, hráči z klubu fotbalových internacionálů ČR, známé české celebrity, zástupci staré gardy TJ Klatovy a hosté vyběhli na trávník na klatovském hřišti na Rozvoji. V rámci oslav 750. výročí založení města zde pořádalo město Klatovy ve spolupráci s oddílem kopané TJ Klatovy akci nazvanou FOTBALOVÁ SHOW.

Fotbalové legendy více než čtyř stovkám diváků dokázaly, že pořád umí. V zápase, ve kterém až tak nešlo o výsledek jako o přátelské setkání, vyhráli Internacionálové ČR, s kterými si zahráli starosta města Klatov Rudolf Salvetr a šéfredaktor Klatovského Deníku Milan Kilián, nad klubem Arabela, který doplnili hráči staré gardy Klatovy, 10:5.

Branky vítězů stříleli: Ondra 3, Kilián 3, Fiala 2, Veselý a Mičinec.

Za poražené skórovali: Zelenka, Vonášek, Neubauer, Jakubec a Tankwey.

Na regulérnost spíš nemusela dohlížet trojice rozhodčích Alois Svoboda, Zdeněk Hájek a Roman Bína. Jednou z největších hvězd, které se v Klatovech představila, byl bezesporu Antonín Panenka. „Těším se, protože je to pro mě po čtyřech letech, kdy jsem si nekopl do míče, taková malá premiéra, takže mám trochu obavy, abych vůbec dokopl míč z velkého vápna do branky. Ale budu rád, když si to my i diváci užijeme, o to přece jde,“ usmíval se před zápasem Panenka. „Fotbal sleduji samozřejmě dál, chodím na zápasy okolo Prahy, a musím si postěžovat, někdy tam člověk vidí lepší fotbalové momenty než v první lize,“ řekl.

A jakou má radu pro mladé fotbalisty? „Jsou tři základní věci, pokud to chce sportovec někam dotáhnout: musí mít trošku talentu, musí mít svůj sport rád a podřídit mu i život, a musí mu něco dát, trénovat, trénovat a zase trénovat,“ dodal Panenka.

Slavnostní výkop zápasu provedla zkušeně Miss sympatie ČR 2009 Nikola Rišková. O přestávce zazpíval divákům například Martin Tankwey a Libor Petrů, na trávníku se představila i děvčata z taneční skupiny BB Stars. S nimi si zatancovali i klienti z Domova z Bystřice, kteří si odnesli také cenné podpisy známých hráčů.

Velké napětí přineslo i poločasové losování vstupenek, kdy si tři výherci odnesli fotbalový míč podepsaný hráči české fotbalové reprezentace, lístky na ples města a dres Sparty Praha z exhibičního utkání, ve kterém se loučila německá brankářská legenda Oliver Kahn.

SESTAVY OBOU TÝMŮ

Klub internacionálů: Pavel Steiner, Aleš Bažant, Miroslav Mlejnek, Jiří Ondra, Petr Rada, Karel Rada, Jiří Němec, Tibor Mičinec, Jan Fiala, František Veselý, František Štambacher, Milan Kilián, Václav Samek, Rudolf Salvetr, Štěpán Philipp.

Klub Arabela: Josef Dlesk, František Jakubec, Marek Neubauer, Roman Vonášek, Ladislav Hošek, Libor Petrů, Roman Kubec, Antonín Panenka, Petr Herda, Pavel Toman, Martin Frýdek, Jiří Zelenka, Karel Šlechta, Martin Tankwey, Stano Jarabica, Jaroslav Sypal, Jiří Rámeš.