Hostující tým vedl 2:1 (dvakrát se trefil Kubáň) a kráčel za důležitými třemi body. Třináct minut před koncem se ale stala událost, která do světa fotbalu ani jinam zkrátka nepatří. Ale ve vzpomínkách bude ještě dlouho. Rozhořčený fanoušek Milčic vběhl na hřiště a nevybíravým způsobem napadl rozhodčího Macáka. A zápas zůstal nedohrán.

Tenkrát jsme napsali: Po tomto incidentu došlo k předčasnému ukončení zápasu. K situaci, ke které došlo v sobotu v Žichovicích, obdržel sekretář OFS Klatovy dopis od tehdejšího předsedy Sokola Milčice Václava Kříže, ve kterém uvedl: „Rád bych se tímto prohlášením vyjádřil jako předseda klubu TJ Sokol Milčice k sobotnímu incidentu na hřišti v Žichovicích, na kterém jsem vykonával funkci vedoucího mužstva. Na tomto zápase jsem byl já osobně přítomen a vše, co zde píši, jsou pouze názory mé a nikoho jiného. Nechci zde rozebírat důvody, které k tomuto incidentu vedly, protože ty stejně nikdy nemohu ovlivnit a po sobotním zážitku už vůbec nechci. Touto cestou bych se chtěl především omluvit za chování našeho fanouška, který v sobotním zápase byl pouze fanouškem a nepůsobil jako člen našeho týmu. Z tohoto důvodu bych byl nerad, aby byli především potrestáni naši hráči, kteří jsou v této situaci nevině a nemohou ovlivnit, co provádějí fanoušci domácího nebo hostujícího týmu, o které se má především postarat pořadatelská služba, která evidentně v tomto případě naprosto selhala. Fotbal přece hrají hráči ze své vlastní vůle, pro své potěšení a rozhodně nestojí o to, aby se někdy opakovalo to, co se stalo tuto sobotu. Já zde hájím hlavně hráče, kteří fotbal ve IV. třídě hrají hlavně pro zábavu a rozhodně nechtějí, aby jim to nějaký neukázněný fanoušek kazil. Proto se touto cestou hluboce omlouvám za celý TJ Sokol Milčice společně s fanoušky a sám se postarám, aby se podobné situace nikdy neopakovaly.“