Devatenáctka řádila v Soběhrdech, pak si střihla zápas s mladíky Bohemians

„Stále dokola opakujeme hloupé chyby. Soupeř nám dává branky prakticky zadarmo a těžko se pak takové zápasy zvládají. Jako plus ale vnímám to, že to nemá vliv na stále pozitivní náladu v týmu," procedil stroze trenér jesenických fotbalistů Pavel Zdanovec, který stále doufá, že se blýská na lepší časy.

I. B třída Středočeského kraje, skupina D, 21. kolo: SK Slavia Jesenice - FC SB Vlašim B 2:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A pomoci by tomu mohl i očekávaný comeback několik týdnů chybějícího gólmana Martina Maška, jehož trápilo nepříjemné zranění. „Naše brankářská opora a kapitán by se měl vrátit již v příštím zápase (v sobotu od 10.15 hodin ve Vyžlovce) a tak věříme, že už najedeme na zcela jinou vlnu," přeje si.

SK Slavia Jesenice - FC SB Vlašim B 2:3

Poločas: 1:1. Branky: 35. D. Novotný, 90. R. Pešl - 17. a 48. Badu Dankwah, 83. Lažan. Rozhodčí: Vašíček - Babák, Volenec. ŽK: 1:1 (72. R. Kuchta - 72. Pešek). Diváci: 50. Sestava SK Slavia Jesenice: Melichárek - Rak, Karas, Beneš (65. R. Pešl), Bureš, Kopa, D. Novotný, D. Pešl, T. Kuchta (88. Novák), Štěpánek, R. Kuchta (83. Kolář). Trenér: Pavel Zdanovec. Sestava FC SB Vlašim B: Tichý - Hlaváček, Vlasák, Š. Zvára (78. Lažan), Badu Dankwah, Pajk, Skiba, Žirovnický, M. Zvára, Pešek (75. Dub), Lhotka. Trenér: Dušan Krása.

