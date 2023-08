/FOTOGALERIE/ V rámci dalšího dílu miniseriálu Klatovského deníku s názvem Sporťák za hranicemi regionu se redaktor Deníku vydal (mimo jiné) na tři zápasy přípravného charakteru v Praze a ve středních Čechách.

Letní příprava 2023: SK Rapid Psáry (modrobílí) - FC Háje Jižní Město (na snímku fotbalisté v červených dresech) 7:3. | Foto: Deník/Martin Mangl

Podívejte se prostřednictvím fotografií na zápasy mezi TJ AFK Slivenec vs. TJ Březiněves, ABC Braník vs. FK Dukla Praha do osmnácti let a SK Rapid Psáry vs. FC Háje Jižní Město. Mimochodem: ve všech případech vládli domácí borci. Ale zatímco ve Slivenci a na Braníku byl konečný výsledek velmi těsný, tak v Dolních Jirčanech, kde v létě hrají Psáry své domácí zápasy, vyhrál Rapid nad mladým týmem FC Háje Jižní Město vysoko 7:3.

„Musím vyzdvihnout práci celého týmu. I bez některých klíčových hráčů jsme měli zápas pod kontrolou. Myslím si, že z naší strany mohlo padnout ještě více branek, proměňování do začátku zlepšíme. Jsem rád, že jsem mohl přispět dvěma góly a přihrávkou, na což budu chtít navázat v následujících zápasech,“ uvedl pro klubový facebook dvougólový fotbalista Rapidu Psáry, nováčka I. A třídy Středočeského kraje, Ihor Krasnyanyk.

