Sporťák za hranicemi regionu: Derby pro Slavii, ale i výhra Vestce nad Kazínem

/FOTOGALERIE/ Sportovní reportér Deníku pro Plzeňský kraj o víkendu navštívil barážové utkání o druhou ligu mezi domažlickou Jiskrou a domácí Viktorií Žižkov. V rámci miniseriálu Sporťák za hranicemi regionu si ale nenechal ujít ani derby I. A třídy dorostu do 19 let mezi Slavií Jesenice a Vestcem, či zápas III. třídy okresu Praha-západ mezi béčkem Vestce a rezervou SK Kazín - Dolní Mokropsy, který se hrál na útulném stadionku ve Zlatníkách-Hodkovicích. Podívejte se na fotky z obou zmiňovaných zápasů a zopakujte si pohled do galerie neúspěšné baráže o F:NL mezi FK Viktoria Žižkov a Jiskrou Domažlice.

I. A třída Středočeského kraje, skupina D, U19: SK Slavia Jesenice (na snímku fotbalisté v červených dresech) - Viktoria Vestec 4:2. | Foto: Deník/Martin Mangl