/FOTO/ Sportovní reportér Klatovského deníku se v neděli odpoledne vydal do Jesenice u Prahy, kde na místním, poněkud zastrčeném hřišti za úřadem, nastoupila rezerva domácí Slavie k zápasu 20. kola áčkové skupiny III. třídy okresu Praha-západ proti fotbalistům TJ Okrouhlo.

III. třída okresu Praha-západ, skupina A, 20. kolo: SK Slavia Jesenice B (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Okrouhlo 5:2 (2:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

SK Slavia Jesenice B, jehož áčko hraje I. B třídu Středočeského kraje, měla od začátku značnou převahu. I proto, že hosté do města, kde žije více než deset tisíc obyvatel, přijeli pouze v deseti lidech. Ale záhy do celkem útulného areálu dorazil i jedenáctý muž. Z parkoviště běžel rovnou do odemčené kabiny, kde se převlékl do potemnělého fotbalového hábitu rychlostí světla a během mžiku stál bez jakékoliv rozcvičení a protažení u postranní čáry.

A pak za povolení hlavního rozhodčího Jaroslava Sluky vběhl na podmáčený, ale nakonec regulérní trávník. Ještě v prvním poločase ale byli hosté z Okrouhla, což je malá obec ležící nedaleko Jílového u Prahy, zase zpátky tam, kde byli.

Gólman Jesenice Jakub Tintěra hrál s ochrannými brýlemi, které fanoušci světového fotbalu pamatují u nizozemského bombarďáka Edgara Davidse. Zdroj: Deník/Martin Mangl

Při jednom z obranných zákroků se jim totiž zranil hráč, a tak z jedenáctky byla opět desítka. Toho domácí Slávisté po poločase 2:1 naplno využili po obrátce a nakonec zvítězili 5:2. Hrdinou utkání se stal jesenický mladík Dominik Novotný, který vstřelil hattrick. Mimochodem: i když věk Novotného, jemuž je devatenáct, vynásobíte čtyřikrát, pořád dostanete menší číslo než je věk hlavního sudího Sluky. Ten se totiž narodil už v roce 1944 a v červenci oslaví 79. narozeniny.

Jasně: na hřišti už toho Jaroslav Sluka moc nenaběhal, zato jeho píšťalka byla slyšet až na Václavák. Mač, který svou kvalitou připomínal typické souboje v nejnižších fotbalových soutěžích, zvládl bez výraznějších problémů.

Rozhodčí Jaroslav Sluka v zápase Jesenice proti TJ Okrouhlo.Zdroj: Deník/Martin Mangl

