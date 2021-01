František Sedláček: Nejzodpovědnější hráč v týmu. Nechybí na žádném tréninku ani zápase. Svými mrštnými zákroky přivádí soupeře k šílenství, občas i nás. Ale když je potřeba, může v klidu nastoupit i v útoku.

Petr Bokr: Srdcař tělem i duší. Jiný než pačejovský dres by neoblékl. A vlastně by mu ani neslušel. Je tak vitální, že bude hrát ještě několik dalších let, a já mu budu fandit za ´klandrem´.

Zdroj: archiv Václava Kláska

Milan Kubaň: Díky své životosprávě disponuje fyzickým fondem jako žádný jiný hráč z týmu. Góly dává především od lajny – prudkými a nečekanými centry. Soupeři se mohou jen modlit, aby ještě nezačal trénovat.

Ondřej Štěpán: Od malička vyrůstal mezi tyčemi, kde byl opravdu skvělý. Po zranění ruky řídí celou obranu raději z pozice stopera. Jeho doménou jsou především hlavičkové souboje. Také by někdy moc rád prokličkoval celé hřiště, ale to se mu zatím nepovedlo (úsměv).

Adam Kolářik: Díky svému důrazu a čtení hry je Adam platným členem týmu. Nebojí se žádného souboje a společně s Ondrou (Štěpánem) tvoří silnou stoperskou dvojici. Další dovednost, kterou mají oba společnou, je hraní si s balonem, a to i klidně ve vlastním vápně.

František Kába: Neprostupný pravý bek. Silný ve vzdušných soubojích i na zemi. Vždycky se snaží podpořit tým, a to i když se spoluhráčům zrovna nedaří. Je to velký specialista přes individuální tréninky.

Josef Hlůžek: Technicky i fyzicky výborně vybavený fotbalista. Má rád hru směrem dopředu. V opačném případě pak spoléhá více na své spoluhráče. Na sebe i na všechny kolem klade vysoké nároky, rozhodčího nevyjímaje (úsměv).

Vítek Panuška: Střední záložník, mozek týmu, tvůrce hry. Díky svým nesporným kvalitám a zkušenostem z vyšších soutěží plní tuto pozici více než dobře. Současně je i pokladník a všechny výhody s tím spojené náležitě využívá. Například – nemít vůbec žádnou pokutu za neomluvený trénink, a nebo převzít roli bankéře.

Zdroj: archiv Václava Kláska

Josef Ticháček: Velký bojovník a exekutor trestných kopů. Další člen týmu, jenž prošel kluby, které působily ve vyšších soutežích. Žádný míč pro něj není předem ztracený a žádný souboj prohraný. Pokud zrovna nezaměstnává našeho zdravotníka, obrana soupeře nemá nikdy klid.

Lukáš Šmrha: Levonohý fotbalista. Má natolik rychlé nohy, že mu žádný útočník neuteče. Nicméně raději protihráčům utíká a sám sebe posouvá na pozici útočníka. Jestli je toto rozhodnutí správné, se uvidí, až nebude jedno velké zranění.

Patrik Žák: Další obránce, co se „vidí“ v útoku. Pravdou však je, že dávat góly mu není cizí, a je to nejlepší střelec týmu. Svojí bojovností se často prosadí (do té doby, než dostane křeče do nohou). Dokáže dát branku ze všeho a obránci mají takový strach, že mu občas na něj i nahrají.

Jakub Klásek: Technicky dobře disponovaný útočník. Bohužel se mu nevyhýbají vážná zranění. Pokud však hraje, dokáže podržet míč a konstruktivně rozehrát. Jeho pokrytí míče tělem je nejlepší z celého týmu.

Václav Šeba: Obranář, jak se patří. Dominuje především v soubojích ve vzduchu. Pod tlakem si nekomplikuje život a dokáže míč odpálit vážně daleko. Nebojí se také zatáhnout za záchrannou brzdu, někdy je snad i rád.

Jan Prokopius: Honza je nováčkem týmu. Díky své postavě má při standardních situacích vždy nejvyššího hráče. Pro soupeře je největší hrozbou právě při standardkách. Jeho další silnou stránkou je stmelování kolektivu. Obzvlášť po zápase.

Matěj Klásek: Bek, krajní záložník a útočník. Všechny tyto posty může Matěj hrát levou zadní. Z pohledu soupeře je to dost nepříjemný hráč. Klidně vás celého okope a ještě vám vynadá, že simulujete. Jen je tak pracovně vytížený, že na fotbal nemá tolik času. Velká škoda…

Zdroj: archiv Václava Kláska

Jiří Cikán: Fotbalista drobnější postavy, který hýří pohybem. Snaží se co nejvíce zapojovat do hry a nabízet se pro přihrávku. Jen občas jsou jeho zájmy přednější než jít hrát fotbal.

František Štěpán: Fanda vždycky na sezonu nebo dvě od nás odejde (asi mu lezeme krkem), ale vždy se k nám zase vrátí zpátky. Hraje na postu útočníka. Snaží se zrychlovat hru jedním dotykem. Má tak rychlé nohy, že i těm občas uteče.

Vítězslav Srp: Posila až z dalekých Teplic. Zatím však za nás příliš zápasů neodehrál. Když už ale nastoupil, předvedl slušný výkon. Soupeřům přidělává starosti hlavně svou kopací technikou. Sám jsem zvědavý, jakými výkony se bude Slávek prezentovat v dalších utkáních. Až se začne…

Zdeněk Voska: Trenér a další patriot. Fotbalu věnuje opravdu hodně času, a to už několik let. Na trénink je vždy připravený na jedničku. Neustále vymýšlí nová a nápaditá cvičení. Zápas prožívá vždycky na sto procent. Někdy i více.