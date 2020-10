V A-týmu debutoval před dvanácti lety. „Na první ostrý start v dresu áčka si velmi dobře pamatuji. Bylo mi teprve osmnáct let, hráli jsme ve Voticích a já měl za úkol osobně hlídat Horsta Siegla, který tam dohrával kariéru,“ vzpomíná sympatický chlapík na svou premiéru. „Gól nám nedal, ale stejně jsme prohráli 0:3,“ doplnil již s úsměvem, ačkoliv tenkrát ho prohra jistě velmi mrzela.

On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením Vlády ČR nesmí ani trénovat. Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na klatovské spoluhráče. Jací jsou v jeho očích?

Tomáš Novák: „Velice kvalitní náhrada za naši dlouholetou jedničku (Jaroslava Rojíka – pozn. redakce). Můžeme se na něj spolehnout, je to jistota za našimi zády. Jsme moc rádi, že se rozhodl pro angažmá v Klatovech. Je sice gólman, ale zároveň hodný kluk, což je tak trošku zvláštní (smích).“

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Ondřej Valeš: „V bráně je hodně slyšet, což nám velmi pomáhá. Platí u něj to samé jako u Tomáše – na divizi je to nadstandardní brankář a jsme rádi, že máme v týmu takto kvalitní gólmany. Jeho ledově klidná práce při hře nohama přivádí k šílenství především trenéra.“

Jan Herman: „Třetí gólman do party. Jedním slovem LEGENDA. Většině kluků by mohl dělat tátu. Jednoznačně u něj platí pořekadlo „čím starší, tím lepší“.“

David Dolanský: „Věřím, že se dá zdravotně do pořádku po dlouhodobých problémech s kotníkem a opět ho uvidíme v „áčku“. Jeho naskočené skluzy potěší oči nejednoho diváka.“

Jindřich Sojka: „Náš „malej předseda“, hodný kluk a jeden z několika šamponků, které v týmu máme. Na jeho kroucení hlavou a „brblání si pod vousy“ si zvykli už všichni kromě trenéra. Když přidá na důrazu, bude z něj dlouholetá opora Klatov.“

Jakub Bošek: „Tichý, ale velmi pracovitý fotbalista. Je na tom výborně kondičně, jen se musí ještě otrkat většími a těžkými zápasy.“

Ondřej Mareš: „Další mladík, na kterého se budeme určitě koukat v klatovském dresu velice rádi. Je to takový poplašňák, ale ránu má jako kůň. Slyšet ho promluvit na hřišti je menší zázrak, zato každý souboj s ním pořádně bolí. Přeji mu, ať se brzy vyléčí z dlouhodobého zranění kolena.“

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Zdeněk Krejčiřík: „To je určitě nejčastější terč našich žertů, ale vše bere s nadhledem a ví, že to myslíme dobře. Je to jeden z největších talentů, které v týmu máme.“

Lukáš Krásný: „Ten je tak moc rychlý na hřišti, až mu to občas překáží v gólových šancích, kterých má suverénně nejvíce z našeho týmu v každém utkání. Přesto je s ním radost po zápase posedět a dát si pivo – to má totiž velmi rád (úsměv).“

Jakub Brabec: „Nová posila, která zapadla do týmu během pár tréninků. Moc hodný kluk, na hřišti by vypustil duši a bojoval, dokud nepadne. Velkým plusem je jeho šikovná levačka.“

Martin Janda: „Můj velký kamarád a srdcař Klatov. Už si to tady společně kroutíme pěkných pár let a snad to ještě nějaký rok vydržíme. Tak, jak vyniká a obětuje se na hřišti, to samé předvádí v pravidelných intervalech každou sobotu při pozápasových oslavách.“

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Antonín Prančl: „Zaslouží obdiv. Na to, co ve svých letech dokáže na hřišti, kde naběhá více kilometrů než kdokoliv z nás mladších a ještě k tomu přidá své fotbalové myšlení, je nádhera se na něj dívat. Především je to ale skvělý kluk, který s námi po zápase vždy rád posedí a my s ním.“

Tomáš Daněk: „Hodně podobný typ fotbalisty jako Kuba Bošek. Mladý, šikovný a skromný kluk. Přes léto udělal obrovský kus práce a věřím, že v tom bude pokračovat i nadále.“

David Tříska: „Když si vybíráte na tréninku spoluhráče do týmu, jeho zvolíte jako prvního – kope totiž jako elektrika, i když jde například jen o „báčko“ před tréninkem. Při zápase je to motor zálohy, který dře, dokud může, ale většinou je to tak 60 minut (smích). Nezkazí žádnou srandu. Naopak, je to jeden z vtipálků kabiny a jsme rádi, že je v Klatovech.“

Adam Vacek: „Velmi šikovný fotbalista, technicky dobře vybavený. Adam je další velká naděje Klatov a také další kluk, ze kterého si rádi děláme srandu. Stejně jako Krejča (Zdeněk Krejčiřík – pozn. redakce) i on to vždy ale bere s úsměvem.“

Michal Marek: „Další z plejády našich mladíků, který na sobě pracuje, nechybí na jediném tréninku a určitě ještě bude mít spoustu šancí prosadit se v klatovském dresu.“

Tomáš Partyngl: „Šikovný střední záložníček, na kterém je dle mého názoru vidět největší rozdíl v přesunu z dorostu do mužů. Trpí hodně na zranění, ale až posílí do soubojů, bude platným členem týmu.“

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Adam Aizner: „Velký talent, který udělal za poslední půl roku neuvěřitelný kus práce. Přijde v tichosti na zápas, rozhodne gólem a opět bez piva v tichosti odejde.“

František Diviš: „V soukromí hrozně hodný kluk, ale jen do doby, než se posilní nějakým alkoholem. Pak se z něj stává zabiják – úplně stejný jako při zápase ve vápně. Je mu jedno, jestli střílí pravou či levou nohou. Konečně jsme v něm našli spolehlivého střelce.“

Michal Lukeš: „Z hráčů je Michal taková třešnička na závěr. Další z mých velkých kamarádů. Na hřišti i mimo něj je úplně stejný, je to takový blázen na svobodě, ale v dobrém slova smyslu. Může zahrát na jakémkoliv postu. Každý tým potřebuje mít takového „blázna“ v kabině.“

Michal Hoffmann (hlavní trenér): „Jestli někdo nechce a neumí prohrávat, tak je to právě náš trenér, což je podle mého názoru naprosto skvělá vlastnost. Kdyby trochu potrénoval, především na váze (smích), ještě by s ním měli obránci v divizi velké problémy. Je to férový chlap, co každému řekne vše na rovinu.“