Matyáš Blahník: Přišel k nám z dorostu Klatov jako náhrada za dlouholeté opory, které skončily. Po prvotních obavách musím říct, že se osvědčil a je oporou týmu. Jenom potvrzuje moje přesvědčení, že každý gólman je tak trochu blázen. Nikdo mu neřekne jinak než „Bláto“.

Daniel Prokop: Hlavně gólman béčka, ale když je potřeba, pomáhá i nám. Na trénincích občas nechápeme, jak něco dokázal chytit. Jindy také ale žasneme nad tím, co dokáže pustit do sítě…

David Gajdůšek: Pan učitel. I když dneska plní jenom roli hráče, občas si na nás něco na tréninku připraví. Často od něj můžete čekat nějakou hlášku, nezkazí žádnou srandu. Na trávníku chce většinou všechno řešit fotbalově, i když je to někdy spíš na škodu.

Spas Spasov: Naše bulharská akvizice. Přišel nedávno, ale do týmu zapadl hladce. Na hřišti umí rozdávat rány, jeho devizou jsou především skluzy.

Jan Žiak: Další kluk, se kterým jsme začínali v Mochtíně ještě v přípravce. Když se rozběhne, nemůžete ho chytit. Je určitě postrachem pro všechny soupeře. Navíc to umí docela pořádně roztočit i v hospodě (úsměv).

Zdroj: Archiv Jakuba Bejvla

Viliam Pretzelmayer: Navrátilec do Mochtína, kde s fotbalem začínal. Když se dobře vyspí, je nejlepší na hřišti a soupeři s ním mají hromadu práce. Stane se ale bohužel i to, že se nevyspí tak dobře (směje se).

Zbyněk Smolík: Můj parťák už od přípravky, jenom si na pár let odskočil do Viktorky. Klasická hračička, nízké těžiště, často nevíte, co s míčem předvede. Pro fotbal v Mochtíně by udělal cokoli. Když se nedaří, tak se ale umí také pořádně vztekat.

Tomáš Velek: Když má formu, soupeřovi by umotal hlavu. Občas se mi ale zdá, že zamotá hlavu i sám sobě. Poslední dobou byl často zraněný, ale doufám, že už tyhle trable má za sebou.

Stanislav Strejc: Standa už je v Mochtíně také pár let. Dříve chodil hlavně za béčko, ale postupně se vypracoval i do A týmu. Teď ale bude dlouhou dobu mimo se zraněním kolene, ze kterého se snad brzy dostane.

Jan Šafránek: Další odchovanec Mochtína, který nosí přezdívku „Čáfl“. Je to super kluk, jenom v tom zakončení mu to občas vázne. Jeho nejoblíbenější zakončení je určitě lob à la Karel Poborský (úsměv).

Matěj Kapusta: Matěj je další z těch, kteří začínali v Mochtíně. I když patří věkově k mladším, stačil už být dvojnásobným tátou. Občas vymyslí na hřišti krásnou přihrávku, ze které žasneme, jindy ale také přihraje rovnou soupeři na nohu.

Jaromír Osvald: Míra k nám přišel poměrně nedávno, ale do party zapadl skvěle. Do souboje s ním většinou jít nechcete, protože odejdete s nějakým šrámem. Poslední dobou si z něj děláme srandu, že radši pracuje místo toho, aby chodil na tréninky.

Jiří Čeleda: Nejen u nás v Mochtíně ho všichni znají jako „Jumba“. I když mu teprve před chvílí bylo třicet, už se hlavně sám řadí mezi „starý“. Má zkušeností na rozdávání. Nesmí chybět na žádné týmové akci.

Petr Švátora: Frajer, kterému srdce bije pro Mochtín. I přes svůj věk je vždycky připraven pomoci áčku. Taky ve Fotbalce (hospoda) je jako doma.

Jiří Podráský: Trenér béčka, za které pořád i hraje. A když může, přijde nám pomoci alespoň na lavičku.

Zdeněk Novák: Další z plejády zkušených hráčů, který toho v Mochtíně odehrál mraky. Poslední dobou mu ale přibyly rodičovské povinnosti, což samozřejmě všichni z týmu chápeme.

Maksym Pryimak: Další zahraniční akvizice, kterou jsme získali teprve nedávno. Má šikovnou levačku a většinou nás pobaví svými nadávkami v ukrajinštině.

Jiří Dolejš (hráč a trenér): Kromě toho, že je to další zkušený borec v týmu, pár let už nám dělá trenéra. I když je jeden z nejstarších hráčů v našem týmu, pořád nás skoro všechny uběhá, a to jak v přípravě, tak v zápasech. Taky nám to pak dává, jak se říká „sežrat“. Mochtínskému fotbalu dává většinou víc, než dostává zpátky…