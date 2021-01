Jací jsou hráči žichovického kolosu (po fotbalové i osobní stránce), kteří neomylně míří za postupem do krajského přeboru? Na tuto otázku nám odpověděl kapitán Ion Butnaru, který nám své parťáky představil v rámci dalšího dílu unikátního seriálu Deníku Spoluhráči očima kapitána.

Jan Landa: Chlap, který neplní mise pouze na hřišti, ale také například v Afghánistánu. Má výborné reflexy na čáře, říkáme mu „Noha“, ale nohama to bohužel moc neumí (smích). To on ale ví…

Zdroj: Jan Škrle

Jakub Kozlík: ´Koza´ někdy předvádí ligové zákroky, které nás překvapují, ale jinak nerad trénuje, a proto se střídá o základní sestavu s Nohou (Jan Landa).

Jan Havel: Posila z Plzně. Na hřišti je pořádně slyšet, což je pro mě vždycky tak trochu překvapení, jelikož mimo hřiště je slyšet pouze při rozhovoru se svým pejskem (smích). Musím se ještě zmínit o jeho futsalových schopnostech, které jsou opravdu na úrovni.

David Žáček: Náš druhý voják z povolání. Jeden z nejlepších obránců, se kterým jsem kdy hrál, i když na tréninku si s ním dělám, co si jen zamanu (směje se).

Tomáš Jůda: S balonem se mazlí víc než se svou paní (culí se). Výborný fotbalista, který umí uklidnit hru a rozdat gólovou přihrávku.

Pavel Horváth: Pan fotbalista, který u nás sice odehrál pouze pár zápasů, ale i tak jsme měli možnost poznat na vlastní kůži, o jakou legendu se jedná!

Karel Krejčí: Rozený střelec, který umí vstřelit branku i z polovičních šancí. Má rád módu a také nádherné ženy!

Zdroj: Jindřich Schovanec

Štěpán Říha: Akvizice z Blatné. Štěpán se nemazlí jenom s balonem, ale také s kytarou. Líbí se mi jeho styl hry, ale mohl by být ještě více produktivnější.

David Staněk: Náš pan právník. Když hraje pravého beka, tak ho mám nejradši z týmu, protože se nemusím vracet. Jeho heslo je „kdo leží, neběží“ (smích).

Ondřej Chalupa: Známe se už od žáků, kde jsme spolu hráli za Strakonice. Výborný fotbalista, který má v sobě neskutečný dribling. Doufám, že po nucené pauze se probudí a konečně mi nahraje na pár gólů (smích).

Jiří Motl: Největší slávista, kterého znám, a také oblíbenec trenéra. Gólů moc nedává, ale je fakt, že pár nám jich už připravil. Slíbil jsem mu, že až budu dělat v Žichovicích trenéra, tak dostane kapitánskou pásku (usmívá se).

Tomáš Hnídek: Náš slávista a nejmladší hráč v týmu, který mimo fotbal ještě miluje večerní zábavu, kde podle mě hraje Ligu mistrů. Má obrovský talent, ale občas mu chybí vůle dát fotbalu trošku víc.

Václav Hanzlík: V týmu máme hodně známých tváří a Václav mezi ně určitě patří, jelikož je to tiskový mluvčí Viktorie Plzeň. Je po operaci a v nejbližší době nám na hřišti jistě předvede svou velkou bojovnost.

Zdroj: Jindřich Schovanec

Stanislav Klas: Trenér brankářů, který je občas na tréninku lepší naši gólmani. Kdyby byl o pár let mladší, tak by mohl být v klidu v základu.

Lukáš Červený: Srdcař! Kdyby měl více času, nevynechal by ani jeden trénink. A i když nehraje v základní jedenáctce, nikdy si nedovolil vynechat jediný zápas.

Jakub Volf: Kuba k nám přišel z nižší soutěže. Zatím se jeví moc dobře. Líbí se mi jeho klid na balonu.

Petr Rojík: Velký bojovník a „čistič“, který na trávníku neuhne z jediného souboje.

Petr Čadek: Výborný hráč, na hřišti velice inteligentní. Za zápas vyhraje snad devadesát procent vzdušných soubojů. Doufám, že alespoň ještě jednu sezonu zvládne.

Zdroj: Jindřich Schovanec

Ladislav Černý: Levonohý fotbalista, který každý zápas na hřišti odvádí výbornou práci.

Marek Špírek: Velice rychlý fotbalista, který kdyby více trénoval, hraje základ. Občas má výkyvy a pár zápasů se neukáže (smích).

Michal Čadek (trenér): Někdo by mohl říct, že to má lehké, protože má v týmu výborné fotbalisty. Ale bohužel to není všechno. Obdivuji ho. I když nás na tréninky moc nechodí, vždycky dokáže připravit výborný trénink. Chodí sledovat soupeře a předává nám důležité informace, což na poměry I. A třídy není moc zvykem.

Lukáš Mourek: To nejlepší na konec. Člověk, kterého mám strašně rád. Pro žichovický fotbal toho udělal strašně moc. Má obrovskou zásluhu na tom, že tuto vesnici zná celý kraj. Doufám, že postoupíme do krajského přeboru, jelikož si to za ty roky Lukáš zaslouží!