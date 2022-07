Situace, která rozhodla o neúčasti v evropských pohárech v letošní sezoně, byla jak z groteskního filmu. Brankář Dominik Holec mohl pustit míč mimo hřiště, a poté v klidu odkopávat. Místo toho si míč zpracoval v těžké pozici, přihrál Dávidovi Hanckovi, který namazal soupeři do prakticky prázdné branky. Sparta inkasovala v nastaveném čase na 1:2 a přišla o šanci zahrát si v evropských pohárech a naplnit klubovou kasu.

"Další sezona v hajzlu, Priske je jako Stramaccioni. Vedení klubu v čele s Rosickým a Křetínským musí jít od válu, jinak se nic nezmění," nebral si servítky na fanouškovském fóru Sparty jeden z příznivců. "Koupil jsem si permanentku,ale na todle fakt nemám zdraví. Nabízím třicet procent slevu," píše další ze zhrzených fanoušků Sparty.

Rýpnutí ze strany Rangers

Po historicky ostudných vyřazení z Evropy s Vasluíí, Häckenem a Suboticí jde tak o dalšího soupeře, který se zapíše černým písmem do sparťanské historie. "Víš jak je to těžký, že zase něco musíme kousat. A teď je to velký kyselý sousto. Všichni zase máme plný zprávy výsměchu," napsal jeden z fanoušků na Twitteru zprávu bývalému členovi PR týmu Sparty Lukáši Pečeněmu.

Fanoušci zuří, sázkaři přišli o miliony. Kolik stál krach Sparty?

"Vím, mám to stejně. Až vyhrajem ligu, všem odepíšeme," odpověděl Pečeně."Jojo, jenže mezitím skončí ty aplikace. Naposledy jsme chtěli odepisovat přes ICQ," zpražil Pečeněho populární účet fanoušků Sparty Číslo 34.

Potupného neúspěchu Sparty si všimli i fanoušci skotských Rangers, kteří v minulé sezoně hráli proti Spartě a vzájemné střetnutí nedopadlo úplně v přátelském duchu. "Sparta Praha vypadnula v kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu s norským Vikingem? Jak smutné," píše na Twitteru jeden z účtu fanouškovské skupiny.

Hancko pohřbil Spartu. Fatální kiks kapitána připravil Pražany o evropské poháry

Sparta po blamáži v evropských pohárech vstupuje v neděli do české ligy proti Liberci, který přivítá od 19. hodiny na Letné.