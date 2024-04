„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Trenér si dovolil rotovat se sestavou, a to nám nakonec přineslo tři body," začal hodnocení fotbalista psárského áčka Michal Mikyska, který poukázal i na to, že se utkání ve Staré Boleslavi hrálo na přírodním trávníku. „Pro nás to bylo po hodně dlouhé době, takže nám chvíli trvalo, než si na tým zvykl," vypozoroval. Pak ocenil domácího protivníka.

FOTO: Béčku Rapidu převaha nestačila, na umělce v Šeberově vyválčilo jen bod

„Bylo pěkným překvapením, že nás soupeř presoval a celkově hrál velmi vysoko. Málokdy se totiž stává, že by proti nám někdo takhle hrál," poznamenal Mikyska. „Sice jsme vyhráli, ale stále věřím, že máme velký prostor pro zlepšení. Když se dostaneme do formy, tak věřím, že to na jaře bude zajímavá cesta za postupem," zopakoval předsezonní cíl nejen trenéra Danila Antiče a spoluhráčů, ale i celého klubu. A závěrem znovu chválil. Tentokrát Mikyska vyzdvihl borce z vlastních řad. „Náš brankář Tomáš Foferka… to, co předvádí ve svém zkušeném věku, stále někdy nechápu. Díky jeho až nadlidskému zákroku nám zachránil body. A věřím, že i díky jeho velké opoře jsme silnými kandidáty na postup do krajského přeboru," dodal šestadvacetiletý fotbalista.

FK Slavoj Stará Boleslav - SK Rapid Psáry 2:3

Poločas: 1:2. Branky: 27. Birkuš, 51. J. Šejvl - 20. Studnička, 45. Krasnyanyk, 69. Pouček. Rozhodčí: Zuskin - Braunšveig, Pomykáček. ŽK: 3:4 (25. a 90. Brůžek, 40. Birkuš - 25. Proskočil, 41. O. Pek, 80. Štancl, 83. Azilinon). ČK: 1:0 (90. Brůžek). Diváci: 90. Sestava FK Slavoj Stará Boleslav: T. Šejvl - Voženílek, Birkuš (79. Cruz), Brůžek, Černý, Komárek (65. Tesař), Moravský, Renč, Krulich, J. Šejvl, Bláha. Trenér: Josef Matějovský. Sestava SK Rapid Psáry: Foferka - O. Pek, J. Pek (73. Mikyska), Keller, Štancl, O. Kalous, Krasnyanyk (67. L. Kalous), Pouček (79. Půlpán), Azilinon (85. Přeučil), Studnička, Proskočil. Trenér: Danilo Antič.

Žáci s céčkem Benešova neuspěli, zaujal však hattrick Filipa Pastierika