S fotbalem začínal v Klatovech, prošel si mládeží Viktorie Plzeň, ale už půl roku hraje druhou ligu v Táborsku. A na jihu Čech bude dvacetiletý fotbalista Alexandr Sojka, jenž si v dresu Viktorie Plzeň zahrál i juniorskou Ligu mistrů, pokračovat i v následující sezoně.

Alexandr Sojka. | Foto: FC SILON Táborsko

Z Viktorie Plzeň mu totiž bylo v Táborsku prodlouženo hostování. „Jsem rád, že to takhle dopadlo a mohu být zase v Táborsku. Udělám všechno pro to, aby se nám dařilo a vyhrávali jsme,“ svěřil se pro klubový web. Borec, který si na jaře ve druhé lize připsal dvanáct startů a vstřelil jednu branku, bude u Jordánu pod trenérem Romanem Nádvorníkem působit až do léta roku 2024.

