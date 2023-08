/SPORŤÁK ZA HRANICEMI REGIONU/ Také druhé soutěžní utkání jesenických fotbalistů v nové sezoně přineslo parádní gólové hody. Ale zatímco před týdnem slavili tři body po výhře Slávisté, v sobotním utkání déčkové skupiny krajské I. B třídy se radoval jejich soupeř.

Fotbalisté SK Slavia Jesenice (bílé dresy), archivní snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Jesenice se v rámci 4. kola představila na půdě Teplýšovic, kde po divokém průběhu hry prohrála těsně 3:4. „Podle mě byl soupeř nejen o ten gól lepší, ale byl lepší i herně. Měl větší kvalitu na míči, byl pohyblivější a ve většině soubojů agresivnější. A tím utvářel obraz celého zápasu," připustil po utkání trenér Jesenice Pavel Zdanovec, podle něhož tým srazily na kolena klasické individuální chyby některých hráčů, ale také lehkovážný vstup do utkání.

Fotbalisté SK Slavia Jesenice (bílé dresy), archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

V minulém utkání Slavia sice porazila Červené Janovice 5:3, ale kouč si postěžoval na malé nasazení a tempo. V Teplýšovicích se bohužel nic nezměnilo. „Lepší to nebylo a začínám to vnímat jako velký problém. Když sečtu minuty dobrých pasáží našeho týmu, tak mi vyjde úsek cca dvaceti minut. A to je bohužel v zápasech s takovým soupeřem málo," má jasno.

OHLASY Z DIVIZE: Šestibrankové derby na Doubravce skončilo dělbou bodů

Pozitivem je určitě pokračující střelecká forma stále ještě devatenáctiletého Dominika Novotného, jenž ke dvěma gólům proti Červeným Janovicím přidal další dva zásahy i teď na hřišti Teplýšovic. Ani jeho branky ale nepomohly.

Fotbalisté SK Slavia Jesenice (bílé dresy), archivní snímek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A teď ještě k tomu negativnímu: kromě nepříjemné porážky v Teplýšovicích je komplikací také červená karta Marka Štěpánka, který byl v 83. minutě sobotního duelu hlavním rozhodčím Šetořádem vyloučen za hrubé nesportovní chování (podle zápisu). Je tedy dost pravděpodobné, že playmaker a motor týmu bude v příštím kole proti Olbramovicím trenérovi (citelně) chybět.

TJ Sokol Teplýšovice - SK Slavia Jesenice 4:3

Poločas: 1:1. Branky: 78. a 89. Vyhlídal, 3. Suk, 63. Breburda - 83. a 90+3. D. Novotný, 27. R. Kuchta. Rozhodčí: Šestořád - Stejskal, Pomykáček. ŽK: 5:3 (36. Kačenga, 40. J. Hruška, 63. R. Hruška, 83. Stěhule, 90+1. Mládek - 76. Mašek, 85. Kopa, 87. Ondrák). ČK: 1:1 (66. Ottl - vedoucí družstva - 83. M. Štěpánek). Diváci: 100. TJ Sokol Teplýšovice: Pazourek - Stěhule, Kubálek, Suk, Kačenga, R. Hruška, J. Hruška, Mrha (58. Rynda), Zima (58. Matoušek), Breburda (77. Mládek), Vyhlídal. Trenér: Roman Sedlařík. SK Slavia Jesenice: Mašek - Kubec, Beneš (72. Ondrák), Bureš, Kopa, Kolář (46. Novák), D. Novotný, Neumann, Pešl, M. Štěpánek, R. Kuchta. Trenér: Pavel Zdanovec.

VIDEO: Gólman Kaznějova dal v přeboru gól přes celé hřiště, navíc chytil penaltu