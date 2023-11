Sonda do podzimní části přeboru: Jirotka vládne střelcům, kdo byl zlým mužem?

„Na trénincích kluci makali jako šroubci a výsledek mojí práce s asistentem Martinem Rabiňákem se ukázal ve hře, kdy jsme soupeře vždycky přehrávali ve druhých poločasech. Ano, měli jsme sice na talíři, proč kluci mají každé úterý fyzické testy, i když se vyhrává, ale výsledek naší práce je vidět," usmívá se čtyřiačtyřicetiletý šéf slávistické kategorie U19.

SK Slavia Jesenice U19 (červené dresy).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Kluci, co nemají takovou kvalitu na míči, tak svojí fyzickou kondici dokáží soupeře dostat pod tlak, a tím jsme zápasy převážně vyhrávali," poznamenal. Rád by s týmem zapracoval právě i na práci s balonem, ale… „Naše hřiště, kdo tam chodí, tak ví, že je to nereálné. Až mě občas mrzí, že na kluky křičím a ve své podstatě, ten terén u nás jim nedovolí, aby přihrávky byly také, jaké si já představuji," pokrčil smířlivě rameny. „Hřiště v Jesenici je maximálně vytížené a musíme pracovat na tom, co máme k dispozici," doplnil k tématu.

I přesto byli mladí slávisté v domácích zápasech třetím nejlepším týmem soutěže. Body ztratili pouze s Rapidem Psáry, který je porazil v bláznivé přestřelce 6:3. Venku to bylo obdobné. I tam totiž Jesenice získala 15 bodů a byla dokonce druhá. „Na kluky, kteří pravidelně chodili na tréninky a makali na sobě, jsem pyšný. Svými výkony mě maximálně potěšili, takže já osobně jsem spokojený," uvedl Roman Škrabal. „V zimní přípravě uděláme maximum pro to, abychom navázali na to, co jsme předváděli na podzim a na jaře byli popřípadě ještě silnější a porvali se o první místo," slibuje fanouškům jesenického fotbalu.

Statistické okénko do týmu Jesenice - podzim 2023

Podzimní bilance: 2. místo (53:28, 30 bodů). Doma: 3. místo (6 zápasů, 28:10, 15 bodů). Venku: 2. místo (7 zápasů, 25:18, 15 bodů). Nejlepší střelci: 10 branek - Ondřej Šerák, 9 branek - Kryštof Pitter, 7 branek - Oliver Sůkala, 6 branek - Martin Rak. Nejvyšší vítězství: Jesenice - Soběhrdy + Struhařov 7:0 (8. kolo). Nejvyšší porážka: Kunice - Jesenice 9:2 (11. kolo). Celkový počet žlutých karet: 25. Nejvíce žlutých karet: Ondřej Šerák, Matyáš Kindl, Antonín Kabát (všichni 4). Červené karty: 0.

