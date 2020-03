Podobný verdikt může přijít i v České republice. Výkonný výbor Fotbalové asociace má o celé situaci znovu jednat na svém zasedání v úterý 7. dubna. „Je pravděpodobné, že tento ročník zůstane nedohrán,“ napsal na svém facebooku Miroslav Sedlmaier, sekretář OFS Klatovy a dlouholetý vynikající rozhodčí.

Jak by se k případnému anulování výsledků nižších soutěží stavěli funkcionáři a hráči klubů z regionu? „Nikdo z nás neví, jak dlouho budou opatření trvat, ale asi si dokážu představit možnost, že se sezona celá anuluje,“ uznal Stanislav Purkart, trenér Přeštic, které vedou divizní skupinu A.

„Pro nás by to byla sportovní katastrofa, protože chceme postoupit do ČFL, máme dobře našlápnuto a tím by celá naše práce, která trvala tři čtvrtě roku, přišla nazmar. Nechci si to ani představovat. Navíc, kdyby se ročník anuloval a my hráli i příští rok divizi, těch týmů, které budou mít vyšší ambice, může být daleko víc a pro nás by to bylo složitější. Na druhou stranu bych ale tento krok pochopil, zdraví je určitě přednější,“ říká Purkart.

Předseda Klatov Jindřich Sojka starší předčasný konec dokonce očekává. „Podle mého názoru se sezona nedohraje. Ale jak bude vyřešená, to si teď netroufnu odhadnout. Ale asi se přikláním k tomu, co udělali na Slovensku,“ zvolil by Sojka anulování výsledků.

„Ale jsou tady i další možnosti. Třeba to, že by se určil postupující a sestupující podle tabulky podzimu, ale to by podle mě nebylo příliš fér,“ vysvětluje dál funkcionář divizních Klatov.

Podobný názor má i zkušený kouč plzeňského Petřína Radek Vodrážka. „Myslím si, že situace u nás spěje ke stejnému řešení jako na Slovensku. I když to na mě dělá dojem, že se vedení FAČR snaží sezonu za každou cenu dohrát,“ uvedl trenér.

„Nedovedu si představit, že by se soutěže rozběhly. Je potřeba také nějaký čas na trénink, a i pokud by se situace uklidnila, může se stát, že se nakazí některý z hráčů a celý tým půjde do karantény. Pak by nebylo možné soutěž dohrát,“ přidal kouč svůj pohled.

I přes vážnost situace hledal drobná pozitiva. „Jediné, co by to přineslo dobrého, by byl konec našeho neustálého pendlování mezi krajským přeborem a divizí,“ dodal Radek Vodrážka s úsměvem.

Ukončení soutěží vidí jako možné východisko i Michal Bublík z Bolevce. „Přineslo by to konec napětí. Většina z nás má rodinu a řeší úplně jiné věci než fotbal. Představa, že dohráváme zápasy během týdne, je nereálná. To si mohou dovolit tak profesionální kluby. Při anulování výsledků bychom se zachránili, ale přišli bychom právě o zápasy, pro které každý z nás fotbal hraje,“ nezapomíná na hlavní úlohu sportu hrající trenér a manažer Bolevce.