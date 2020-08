Třiačtyřicetiletý kapitán Startu Dešenice Michal Poupa patří už ke zkušenějším hráčům. A také k velkým postrachům okresní třetí fotbalové třídy. Své by o tom mohli povídat například fotbalisté Velhartic, kteří v Dešenicích o víkendu odehráli první utkání nové sezony.

Michal Poupa - kanonýr víkendu. | Foto: archiv Michala Poupy

A výsledek? Start svého soupeře rozebral do posledního šroubku a zvítězil jednoznačně 10:2. Poupa rozvlnil síť hned šestkrát. Sám ale svůj heroický výkon nijak nepřeceňoval. „Velhartice k nám přijely v osmi lidech. Ani my se moc nesešli, takže v prvním poločase to nebyl příliš hezký fotbal. Ve druhé půli ale soupeři přijeli nějací hráči a už to mělo alespoň nějakou úroveň. Myslím, že i diváci se bavili,“ sdělil Deníku borec, který vloni ve třinácti zápasech nastřílel úctyhodných sedmnáct gólů.