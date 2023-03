/VIDEO/ Už od roku 2011 trvá spolupráce plzeňské Viktorie s Nadací pro transplantaci kostní dřeně, jejíž logo nosili fotbalisté na dresech i při posledních dvou účastech v Lize mistrů. A teď rozjeli projekt S Viktorkou až na dřeň! Ve středu vstoupilo do Registru dárců sedmnáct hráčů ze současného kádru.

S Viktorkou až na dřeň. Desítky fotbalistů vstoupili do registru. | Video: FC Viktoria Plzeň

Přímo před zraky novinářů to byli Jan Sýkora, Adam Vlkanova a Lukáš Kalvach, další je poté následovali společně s desítkou zaměstnanců klubu, členů béčka i juniorského týmu U19. „Jde o několik desítek viktoriánů,“ pronesl obchodně-marketingový manažer klubu Jaromír Hamouz.

„V životě jsou důležitější věci než fotbal. Je skvělý pocit, když můžete zvýšit naději někomu, kdo zrovna svádí nejtěžší životní boj,“ prohlásil záložník Jan Sýkora, jenž je tváří celého projektu S Viktorkou až na dřeň.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Někdy je potřeba jít až na dřeň, aby ses vrátil silnější. Ale když je překážka větší než je člověk schopen zvládnout sám. V tu chvíli je pomoc nejdůležitější, “ doplnil v emotivním videu. „Co se týče sportovních klubů v Česku, je to naprosto unikátní spolupráce,“ pochvaloval si předseda správní rady nadace Pavel Jindra. Ale příklad našel v zahraničí, do podobného projektu se zapojilo i bundesligové Lipsko a jeho maďarský obránce Willi Orban byl nedávno vybrán jako nejvhodnější dárce, kvůli odběru dokonce vynechal dva zápasy.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Z viktoriánů k tomu byl v minulosti nejblíže Milan Havel, který se dostal do užšího výběru a podstoupil finální odběry, ale nakonec nebyl vybrán jako ten nejvhodnější dárce. Ani Jan Sýkora by se něčeho podobného nezdráhal. „Bavili jsme se o tom s klukama. Když už by nás vybrali, tak není o čem přemýšlet. Je třeba se k tomu postavit čelem,“ uvedl.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Na nedělní domácí zápas s Bohemians dorazí i fotbalisté Křimic a Dobřan, aby také vstoupili do registru. „Věříme, že strhnou i další. Oslovili jsme regionální kluby a reakce jsou vesměs pozitivní,“ potěšilo Hamouze.

Otázky a odpovědi

Kdo může do registru?

Dobrý zdravotní stav, 18-35 let.



Jak probíhá vstup?

Vytřením slin z dutiny ústní + vyplněním dotazníku.



Kde lze vstoupit?

Ve speciálním stanu NTKD před Doosan Arenou před zápasem s Bohemians, Jabloncem, Zlínem a Teplicemi.

Co udělá s viktoriány propad na třetí místo? Kouč Bílek má zatím důvěru