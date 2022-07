„Z mého pohledu jsme byli lepším týmem. Soupeře jsme až na jednu šanci ve druhé půli do ničeho nepustili. Na druhou stranu nám dělal problémy styl Komárova, který poctivě bránil a my se do jeho obrany těžko dostávali. Proto jsme si nevytvořili tolik gólových příležitostí jako třeba v předchozích zápasech přípravy," říkal po skončení zápasu hlavní trenér Rokycan Milan Dejmek.

Fotbalisté FC Rokycany (na snímku hráči v bílo-zelených dresech proti Kladnu) porazili v pátek večer Komárov 1:0. V MOL Cupu si tak zahrají první kolo.Zdroj: Jaroslav Kreisinger

„Jsem ale hodně spokojený s prací v defenzivě, kde jsme byli zodpovědní a opravdu až na jednu šanci hosty do ničeho nepustili. Ani jeden z týmů sice nebyl kompletní, ale naše vítězství a postup považuji za zasloužené. Jen škoda, že výhra nebyla vzhledem k obrazu hry vyšší," krčil rameny zkušený lodivod.

Zajímavostí byly dvě jména v sestavě Komárova. Za něj totiž nastoupili Petr Ženíšek s Ondřejem Laubrem, kteří ještě v loňské sezoně hráli právě v zelenočerném dresu rokycanského mužstva. Už za týden čeká Rokycany první utkání nové sezony o mistrovské body. V pátek na západ republiky přijede jihočeský Lom. „Lom bude v zápase jasným favoritem, ale my rozhodně nedáme svojí kůži lacino. Uvidíme, na co to bude stačit," dodal Dejmek.

FC Rokycany - FK Komárov 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 60. Kroc. Rozhodčí: Štípek - Polena, Švorc. ŽK: 2:2 (77. Janota, 86. Kroc - 53. Vajs, 80. Klimeš). Diváci: 250.

FC Rokycany: Houdek - Matas, Čeliš (46. Kroc), Hereit, Glazer, T. Zajíček, Laubr (69. Janota), M. Černý, Lehký (74. Stejskal), M. Nový (84. Pergl), Pražský (46. Plzák). Trenér: Milan Dejmek. FK Komárov: Míka - Béžo (86. Šubert), Hlavatý, Kaufman, Ženíšek, Pužík, Vokáč, Srp, Mojdl (86. Peták), Lang (59. Klimeš), Vajs (80. Mizera). Trenér: Miroslav Nesnídal.

