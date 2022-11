Plzeňská Viktoria předtím naposledy ve FORTUNA:LIZE prohrála loni 31. října s pražskou Slavií.

"Je to nepříjenmné hráli jsme s naším konkurentem o nejvyšší příčky. Ale bohužel jsme neuhlídali jednu standardku a prohráli jsme," litoval plzeňský kouč Michal Bílek porážky, která přišla po sérii 35 úspěšných zápasů. Po 31 utkáních ukončili i domácí neporazitelnost, naposledy v Plzni vyhrál v únoru Liberec (0:2).

Ale pojďme zpátky k sobotnímu mači. První velkou šanci měl sparťan Kuchta, po přízemním centru Mejdra minul pravačkou branku. Na druhé straně to zkoušel v 17. minutě Bucha, ale byl hodně nepřesný. Pernica pak zase na Kalvachův centr nedoskočil.

Ve 37. musel vytáhnout parádní zákrok plzeňský gólman Staněk při hlavičce Panáka, míč za brankovou čáru nepustil. Hodně vzruchu bylo i v závěru poločasu, nejprve po faulu Pavelky na Buchu, za který byl sparťanský kapitán oceněn žlutou kartu. A pak ještě po střetu Chorého se Sörensenem, kdy mohl plzeňský útočník dostat červenou kartu. Ale to by musel zasáhnout VAR a prokázat, že šlo o úmysl.

Ve druhé začala Plzeň aktivnější, ale střelu Vlkanovy v 57. minutě v pohodě lapil gólman Kovář.

Sedm minut na to Mosquera tísněný a ještě v záklonu přestřelil, na druhé straně hlavičkoval vedle Čvančara.

V 71. minutě to zkoušel Jirka zdálky nad, pak mu chyběl krůček, aby využil náběhu za obranu Sparty, brankář Kovář zasáhl včas. Hlavičku Čvančary v 78. minutě zase ukryl v rukavicích Staněk. Deset minut před koncem se po rohu a hlavičce Hejdy míč dokutálel těsně vedle tyče sparťanské branky. A tak rozhodl na druhé straně Pavelka, kapitán Sparty zůstal v 82. minutě po rohu trestuhodně osamocený a rozhodl o vítězství Sparty.

Unavení viktoriáni už se v závěru na zvrat nezmohli.

"Pro nás to byl klíčový zápas sezony, kdybychom ho nezvládli, už by to bylo hodně špatné. Takhle ještě zůstáváme ve hře," říkal autor vítězné branky David Pavelka.

"Já odmalička nesnáším porážky, teď jsem v emocích, těžko hledám slova," doplnil ho plzeňský bek Milan Havel.

Viktoria Plzeň – Sparta Praha 0:1

Poločas: 0:0

Branka: 82. Pavelka

Rozhodčí: Černý – Hájek, Antoníček. ŽK: Mosquera, Hejda – Pavelka, Mejdr, Priske (trenér), Kovář. Diváků: 10 898.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Hejda, Pernica, Jemelka – Bucha, Kalvach – Mosquera, Vlkanova (87. Dědič), Jirka (84. Bassey) – Chorý.

Sparta Praha: Kovář – Mejdr, Vitík, Sörensen, Zelený – Sadílek, Panák, Pavelka, Haraslín (62. Daněk) – Čvančara (90.+1 Juliš), Kuchta (73. Minčev).