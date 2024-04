Psáry se dostaly do vedení už v první minutě, kdy se prosadil David Dvořák. Těsně před poločasovým odchodem do kabin ale domácí tým srovnal. Ve druhém dějství se Rapid ještě dvakrát dostal do vedení díky střídajícímu pomocníkovi z áčka Josefu Půlpánovi, ale i na tyto trefy našli borci z Jílového odpověď. Body se tak po relativně divoké přestřelce 3:3 dělily.