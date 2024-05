„V neděli jsme odehráli zápas proti Kosmonosům na jejich krásném a velkém hřišti. Od prvních minut jsme byli lepší a zápas jsme měli pod kontrolou. Vytvořili jsme si spoustu šancí, jenom jsme měli smůlu v koncovce a soupeře také dost podržel gólman. Bylo ovšem otázkou času, kdy dáme branku, a to se nám povedlo. Šli jsme si za vítězstvím, všichni jsme byli zodpovědní, makali do posledních minut a přidali i druhý gól, který nám definitivně zajistil to, že tři důležité body jsme si odvezli domů," řekl třiatřicetiletý křídelník fotbalového Rapidu Lukáš Kalous. Do konce aktuálního soutěžního ročníku zbývá Psárům odehrát v I. A třídě ještě pět zápasů. Ten nejbližší v sobotu doma od 17 hodin proti Polabanu Nymburk. Kromě toho ambiciózní tým čeká ještě finále poháru Středočeského fotbalového svazu se soupeřem z Poříčan.

