Rapid do zápasu v Miřeticích, které hrají déčkovou skupinu I. B třídy, vstoupil jako uragán. Po dvanácti minutách vedl po brankách Tomáše Proskočila, Michaela Azilinona a Ihora Krasnyanyka už 3:0. Pak začali malinko hrát i domácí, a tak se šlo do kabin za stavu 4:2 pro hosty. Po změně stran už bylo na hřišti pouze jedno družstvo, a tím byly Psáry. Ty soupeři nasázely dalších šest gólů a slavily vysoké vítězství 10:2. Kromě velkého množství nastřílených gólů je pozitivem také začlenění některých mladých hráčů do sestavy. Závěrečných dvacet minut odchytal stále ještě šestnáctiletý Jakub Dvořák, šanci zahrát si dostal i relativně čerstvě osmnáctiletý Denis Kouba, kapitán dorostu U19.