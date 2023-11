Konečné resumé? Devětadvacet získaných bodů a první místo v tabulce. S náskokem tří bodů před druhými Uhlířskými Janovicemi a třetími Říčany. To je celkem slušný polštář do jara, se kterým v modrobílém táboře panuje spokojenost. „Víceméně ano. Vidět náš tým po podzimu v čele tabulky? Je to příjemný pohled," svěřil se trenér Slavie Pavel Zdanovec. Po výkonnostní stránce to ale podle kouče bylo jako na houpačce. „Stále máme na čem pracovat," uvědomuje si zkušený stratég. Ten sám přiznává, že na podzim jeho tým dosáhl v zápasech maxima ze svých aktuálních možností. „Více asi popravdě vytěžit nešlo. Konkrétně obě naše porážky byly zcela zasloužené," poukázal na dva nevydařené zápasy v Teplýšovicích (3:4) a Uhlířských Janovicích (0:2), kde byl soupeř zkrátka lepší, jesenické borce přehrál a bral všechny tři body.